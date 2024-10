Veja todos os prefeitos eleitos e resultados do primeiro turno das eleições 2024

Eleitores brasileiros escolheram neste domingo, 6, os novos comandantes de municípios de todo o País. O prefeito é o chefe do Poder Executivo municipal e fica responsável pela gestão da cidade durante quatro anos. Quem ocupa o cargo deve controlar os gastos públicos, planejar e realizar obras e administrar o município com recursos da arrecadação de impostos e taxas, usados para financiar projetos e serviços públicos como limpeza, iluminação, saúde e educação.

O segundo turno será realizado em 50 municípios com mais de 200 mil eleitores – 15 são capitais. Em outras 11 capitais, a disputa para o comando das prefeituras foi resolvido no primeiro turno. No total, a segunda etapa da votação poderia ocorrer em 103 municípios. A votação será em 27 de outubro. Saiba quem foram os eleitos nos municípios de todos os Estados.