Quando será o segundo turno das eleições de 2024? Veja a data

Neste domingo, 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores foram às urnas para escolher prefeitos e vereadores nos 5.569 municípios do País. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores registrados, se nenhum dos candidatos a prefeito obtiver mais de 50% dos votos válidos, um segundo turno está previsto entre os dois candidatos mais bem votados. Nestes casos, a etapa derradeira da eleição está marcada para 27 de outubro, último domingo do mês.

O segundo turno nas eleições para cargos do Executivo foi instituído com a Constituição de 1988. Até então, presidentes, governadores e prefeitos eram votados em turno único. São 103 as cidades brasileiras em que há mais de 200 mil eleitores registrados, permitindo a ocorrência de um segundo turno, se necessário. Somado, o eleitorado brasileiro que está sujeito a um segundo turno em 2024 é de 60.541.904.

Segundo turno pode ser realizado em 103 cidades do País Foto: Antonio Augusto/TSE

Nas eleições de 2024, pela primeira vez na história, todas as capitais estaduais permitirão a ocorrência de um segundo turno: até a eleição municipal passada, em 2020, Palmas, capital do Tocantins, não contava com o quórum de eleitores necessários para a ocorrência segundo turno.

PUBLICIDADE Por outro lado, há cidades em que, por menos de 10 mil eleitores, não haverá a possibilidade de um segundo turno. A diferença mais estreita é a de Governador Valadares, em Minas Gerais, em que 198.486 eleitores estão registrados para votar em 2024. Se a cidade mineira tivesse mais 1.515 eleitores, haveria um segundo turno, se necessário. O eleitorado em 2024 tem 15.400 pessoas a menos do que em 2020, quando houve um segundo turno. Casos simulares ocorrem em Juazeiro do Norte (CE) (198.133 eleitores registrados), São Carlos (SP) (197.316), Gravataí (RS) (193.867), Cotia (SP) (192.026), São José (SC) (191.370) e Várzea Grande (MT) (190.862).

Nas eleições de 2024, oito municípios passaram a integrar a lista das cidades em que é possível haver segundo turno. São os casos de Camaçari (BA), Embu das Artes (SP), Foz do Iguaçu (PR), Imperatriz (MA), Magé (RJ), Parauapebas (PA), São José dos Pinhais (PR) e Sumaré (SP).

