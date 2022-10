Vídeos mostram Carla Zambelli com arma em punho nos Jardins; deputada diz ter sido agredida

Publicidade

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) com uma arma em punho atrás de um homem nos Jardins, região central de São Paulo. Ela aparece perseguindo este homem, que se refugia em um bar na mesma região. Na sequência, a deputada pede para que ele “deite no chão”.

URGENTE! Carla Zambelli saca arma e aponta no meio da rua para pessoa na rua. Incidente ocorreu agora na travessa da Joaquim Eugênio Lima com a Lorena. Divulguem pic.twitter.com/NC1FQUnaE8 — Antonio Neto (@antonionetopdt) October 29, 2022

Em um segundo vídeo, é possível ver a deputada cair no chão e sair correndo, em seguida. Um homem ao lado dela aparece com a arma em punho e é possível ouvir o barulho de um disparo na sequência.

Em sua conta oficial no Instagram, a deputada afirma, em publicação às 17h, que foi atacada por um grupo de pessoas na região da Avenida Paulista após sair de um restaurante. “Me empurraram no chão. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários. Tinha uma mulher de camiseta vermelha. Me empurraram, me jogaram no chão, me chamaram de filha da puta, prostituta”, relatou. Ainda não surgiram imagens que confirmariam a versão relatada pela deputada.

A parlamentar afirma, ainda, que recebeu uma cusparada. “Eu falei que iria chamar a polícia e aí ele se evadiu. Saquei a arma e fui atrás dele para chamar a polícia e dar flagrante.”

No mesmo vídeo, Zambelli acusou o deputado federal André Janones (Avante-MG) de participar da organização dos ataques que ela estaria sofrendo. Procurados, ambos os deputados não responderam a reportagem.

Janones afirmou em publicações no Twitter que a deputada teria atirado propositalmente em um apoiador do ex-presidente e candidato à Presdiência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Carla Zambelli atira pra matar em apoiador de Lula. Aconteceu agora”, escreveu. Ele ainda afirmou que “filmagens desmentem que Zambelli teria sido agredida, ralou o joelho caindo sozinha”.

URGENTE: CARLA ZAMBELLI ATIRA PRA MATAR EM APOIADOR DE LULA. Aconteceu AGORA https://t.co/4HUblhrYII — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 29, 2022

Após o ocorrido, novas imagens mostram a deputada em um restaurante que foi isolado pela polícia nas proximidades do local.

Zambelli aparece dentro restaurante isolado pela polícia