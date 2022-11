Visto como ‘curinga’ na equipe, Múcio é cotado para ministério de Lula

BRASÍLIA – O ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro é cotado para assumir o Ministério da Defesa ou algum cargo de articulação política na equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Eleito cinco vezes deputado federal, Múcio foi ministro das Relações Institucionais de 2007 a 2009, no segundo mandato de Lula, e é conhecido por ser um hábil negociador. O futuro presidente enfrenta problemas no Congresso – onde até hoje não há acordo para aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição que permita ao governo furar o teto de gastos, a fim de pagar o Auxílio Brasil – e dificuldades para compor a equipe da Defesa. Na prática, nem Lula nem a direção do PT têm relacionamento com a cúpula militar.

Múcio já foi ministro das Relações Institucionais do governo Lula, de 2007 a 2009. Foto: Edu Andrade/ Divulgação

Diante desse cenário, Múcio virou uma espécie de “curinga” para a equipe da transição. Até agora, ele tem dito que não quer voltar à vida pública, mas dirigentes do PT avaliam que Lula vai convencê-lo nesta semana. O presidente Jair Bolsonaro também chegou a convidar Múcio, em mais de uma ocasião, para fazer parte do governo. Ele não aceitou.

Quando era titular de Relações Institucionais, Múcio tinha uma bandeira de Pernambuco pendurada no gabinete, no 4.º andar do Palácio do Planalto, e muitas vezes oferecia bolo-de-rolo aos antigos colegas. “O bolo-de-rolo é o prato típico desse ministério porque aqui só tem rolo”, disse ele certa vez, rindo, após um dia carregado de reuniões com parlamentares.