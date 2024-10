Votação de Lula na Grande São Paulo não deve se converter em votos para prefeitos de esquerda

O cenário eleitoral da Grande São Paulo aponta que as legendas alinhadas à esquerda devem enfrentar dificuldades para voltar ao comando dos municípios. A região composta por 39 cidades já foi reduto eleitoral do espectro político e chegou a ter regiões consideradas parte do “cinturão vermelho” do Estado.

Apesar das últimas eleições presidenciais mostrarem uma maioria de votos dos eleitores desses municípios no presidente Lula, a sigla do mandatário, bem como a de partidos apoiados por ele, aparecem em desvantagem nos últimos levantamentos. O próprio presidente provocou seus colegas de partido no início do ano, pedindo para que refletissem sobre suas derrotas.

Região da Grande São Paulo é composta por 39 municípios. Foto: Danilo Oliveira/adobe.stock

ABC pode deixar de ser reduto eleitoral do PT

PUBLICIDADE Berço do sindicalismo, após o golpe militar de 64, o chamado ABC paulista abarca sete dessas cidades. Entre elas, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano estão hoje muito distantes da imagem de “cidades dormitórios” ou de municípios onde durante muitos anos o PT, que teve entre seus fundadores o então metalúrgico Lula, reinou absoluto, em meio a gigantes assembleias e atos que moldaram o pensamento dos trabalhadores da época. Muito mudou, desde então. São Bernardo, com uma população de quase 850 mil habitantes, desde 2016 não é mais comandada pelo PT. Neste ano, a expectativa do partido estava depositada no deputado Luiz Fernando Teixeira, irmão do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O presidente Lula chegou até a comparecer ao lançamento da candidatura a prefeito do deputado.

Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 1º, Luiz Fernando, com 21,5% está empatado tecnicamente com outros três candidatos (SP-06771/2024). O ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) lidera numericamente com 25%, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) aparece com 22,8%, e a empresária Flávia Morando (União), sobrinha do atual prefeito Orlando Morando (PSDB) e estreante na vida política, tem 19%. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais.

O PT esperava um cenário melhor a esta altura do campeonato. Mas a onda antipetista ganhou fôlego depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e ficou mais forte depois da prisão do então ex-presidente Lula. Além disso, o movimento sindical sofreu um forte declínio após a reforma trabalhista feita no governo do ex-presidente Michel Temer.

Agora, nesta eleição municipal, o PT e os demais partidos de esquerda apostavam em um retorno aos governos das cidades que já foram definidas como o “cinturão vermelho” do Estado. Desse grupo, o partido de Lula manteve apenas Mauá (Marcelo Oliveira) e Diadema (Filippi), onde a legenda, segundo as pesquisas, ainda tem perspectivas de vitória, embora a decisão, provavelmente, só seja conhecida no segundo turno. O principal desafio da sigla nessas cidades será superar os altos índices de rejeição.

Publicidade

Em Mauá, Marcelo Oliveira tem 37,6% das intenções de voto e está empatado tecnicamente com Atila Jacomussi (União Brasil), com 38,3%, segundo o último levantamento do instituto Paraná Pesquisas (SP05280/2024). A candidatura de Jacomussi, no entanto, foi impugnada. O postulante recorreu e aguarda manifestação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Da Grande São Paulo, uma das conjunturas mais difíceis para a esquerda está em Santo André, Depois de uma administração bastante mal avaliada do PT, o PSDB já governa há dois mandatos com o economista Paulo Serra com bons índices de aprovação. O candidato por ele apoiado, o tucano Gilvan Jr, está praticamente isolado nas pesquisas, com 46,13% dos votos (SP-08815/2024). Já a petista Bete Siraque é citada por 13,4% dos entrevistados e segue empatada tecnicamente com outros dois adversários, Eduardo Leite (PSB), com 13%, e Luiz Zacarias (PL), com 12,1%.

E, em São Caetano do Sul, o PT que disputa com Jair Meneguelli está em quarto lugar, com 3,6%, atrás do candidato do PSOL, Professor Rafinha, que tem 7,6%. O município – um dos mais altos IDHs do País – tem um perfil altamente conservador e nunca teve um prefeito de esquerda. Tite Campanella (PL) lidera a disputa com 45% dos votos (SP-03649/2024).

Esquerda tem dificuldades para retomar hegemonia em Guarulhos e Osasco

Além da região do ABC, cidades como Guarulhos e Osasco, lideradas pelo PT desde 2004, também deixaram de ser comandadas pela sigla em 2016. Atualmente administrada pelo PSD de Guti, Guarulhos tem um cenário de disputa entre partidos de centro-direita.

Siga o ‘Estadão’ nas redes sociais