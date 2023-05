Médicos prescrevem 30 dias de afastamento para Zambelli por covid, fibromialgia e Burnout

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) deverá ficar afastada do trabalho na Câmara por 30 dias. De acordo com o boletim médico divulgado pela parlamentar, ela está curada da covid-19, mas teve uma “agudização do quadro de fibromialgia, relacionada a Burnout”, moléstias que exigem tratamento ambulatorial e o afastamento das funções. Nesta segunda-feira, 22, ela recebeu alta hospitalar.

A fibromialgia é uma doença crônica que atinge a musculatura de todo o corpo, causando dores e sensibilidade extrema. Sua origem está no sistema nervoso, mas especialistas ainda não identificaram qual fator causa a moléstia. Estima-se que cerca de 2,5% da população mundial conviva com a fibromialgia, que é mais frequente em mulheres.

Nas suas redes sociais, Zambelli disse que “a boa notícia é que a úlcera hemorrágica está praticamente curada, só aguardando o resultado da biópsia”, e que pedirá ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para poder participar de votações como se estivesse em “missão oficial”. A nota dos médicos não faz referência a essa úlcera e a assessoria da parlamentar afirma que ela já foi curada.

Após um mal súbito, no dia 15 de maio, Zambelli foi internada no Hospital DF Star, da Rede D’Or, em Brasília. Ela foi diagnosticada com covid-19, mas teve sintomas leves, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda. A deputada afirma não ter tomado nenhuma dose de vacina “por recomendação médica” e suspeita que tenha se contaminado durante uma viagem para a Coreia do Sul.

O pedido para votar como se estivesse em missão oficial será para que a deputada possa participar remotamente das votações do plenário da Câmara enquanto está afastada por razões de saúde. Não existe essa previsão no Regimento Interno da Casa. A assessoria da deputada disse que, por opção, Zambelli irá para São Paulo dar continuidade ao seu tratamento.