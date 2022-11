Acervo de cápsula do tempo aberta após 100 anos será exposto em museu de Piracicaba

Publicidade

SOROCABA - O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, criado em 1956 na casa em que residiu o primeiro presidente civil do Brasil, em Piracicaba, interior de São Paulo, prepara-se para receber um acervo especial. O conteúdo de uma cápsula do tempo aberta após cem anos na Escola Estadual Sud Mennucci está sendo tratado em laboratório para ser exposto a partir de 15 de novembro próximo.

A caixa de cobre, chumbada no saguão da Escola Estadual Sud Mennucci, foi aberta no dia 7 de setembro e revelou um acervo de mais de 600 itens, entre fotografias, documentos, boletins escolares, jornais, selos e dinheiro em cédulas e moedas da época. Havia também livros, cadernos de música e desenhos e até uma caixa de sabonete.

As fotografias do período sofreram com a ação do tempo e estão passando por um processo de restauro. As moedas estão sendo polidas, assim como a caixa de cobre, que também ficará exposta. O museu prepara a sala de exposições paralelas para receber esse acervo, que deve ficar à disposição do público por tempo ainda indeterminado.

Apesar da ampla divulgação que cercou a abertura da cápsula, um número pequeno de pessoas conseguiu acompanhar presencialmente o fato histórico. A expectativa da administração do museu é de que um grande número de visitantes compareça para ver de perto o material que revela costumes e histórias da Piracicaba de 1922.

Cápsula do tempo foi aberta após ter sido escondida há 100 anos na Escola Estadual Sud Mennucci em Piracicaba, interior de São Paulo. Foto: EE Sud Mennucci/Divulgação

“Viagem para o futuro”

É como se uma janela tivesse sido aberta para um passado remoto, quando ainda não se falava em celular, internet e rede social. A ideia dessa “viagem para o futuro” foi do diretor da escola da época, Honorato Faustino, que escreveu uma carta referindo-se aos objetos contidos na caixa “que possam quiçá interessar a uma época em que a face da terra estará profundamente transformada”.

O educador deixou indicações precisas sobre o local onde a cápsula foi “escondida” e a data da abertura. “A caixa de cobre está encerrada em uma câmera cimentada, na parede que separa o anfiteatro do vestíbulo, quase ao rés do chão, em frente à porta principal da entrada do edifício para o lado da atual Rua de São João.”

O ponto exato foi marcado com um quadro de mármore parafusado na parede, com a inscrição:” Documentos históricos. Para serem d’aqui retirados no dia 7 de Setembro de 2022.”

O dia 15 de novembro foi escolhido para abertura da exposição porque é quando se completam cem anos do fechamento da cápsula. Os objetos foram reunidos no período de celebração do centenário da Independência em 1922, mas a caixa foi inserida na parede do saguão em 15 de novembro de 1922, nos 33 anos da Proclamação da República.

Bom estado

O material que passa por recuperação no laboratório da escola está em bom estado e inclui fotos de um professor lecionando uma aula de química e alunos se exercitando no pátio durante a aula de educação física. O curioso é que na época todos usavam terno e gravata.

Na exposição, quadros explicativos darão informações sobre o contexto em que cada objeto foi colocado na cápsula. Os documentos escritos à mão estão sendo digitalizados. A carta na qual o diretor Honorato Faustino de Oliveira relata a intenção de, na época, enviar uma mensagem para os piracicabanos do futuro estará em local de destaque no museu.

Ele cita a cápsula do tempo como “uma caixa de cobre de documentos de toda a sorte, que possam dar aos criadores, nossos patrícios, que viessem d’aqui a cem anos, uma ideia mais ou menos nítida do estado atual dessa casa de Ensino Público, do trabalho mental que foi desenvolvido pelos seus professores e alunos”.

A carta é encerrada com um apelo aos funcionários da então chamada Escola Normal de Piracicaba. “A esses dignos funcionários pedimos encarecidamente, façam religiosamente conservar e respeitar a nossa instituição, enviando todos os esforços para que essa lembrança do passado chegue intacta a 2022, a quem se destina, no mesmo local que se encontra, de modo que só possa ser daí retirada pelos seus próprios destinatários, no dia festivo em que se passa o segundo centenário da proclamação da Independência do Brasil - 7 de setembro de 2022.”

O diretor fez questão de registrar o ponto exato de inserção da cápsula, pensando na possibilidade de que a estrutura do prédio viesse a ser substancialmente alterada, o que não aconteceu. O marco do local, uma placa de mármore com os dizeres “Documentos históricos. Para serem d’aqui retirados no dia 7 de Setembro de 2022″ também será exposto no museu.

Materiais que estavam em cápsula do tempo "escondida" há 100 anos na Escola Estadual Sud Mennucci em Piracicaba, interior de São Paulo.

A escola

Fundada em 1897 na área central da cidade, na Rua do Rosário, a atual Escola Estadual Sud Mennucci iniciou suas atividades como “Escola Complementar de Piracicaba”, com o objetivo de formar professores. Em 1911, trocou o nome para Escola Normal, funcionando assim por vinte anos, e em 1917, a instituição foi transferida para a rua São João, em um prédio situado no Bairro Alto, onde está até hoje.

O prédio foi tombado em 2002 pelo Conselho do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) do Estado de São Paulo. A construção foi projetada pelo arquiteto João Castagnoli, em 1913, cabendo a Carlos Rosencrantz o detalhamento dos ornamentos internos. Foi construída pelo Departamento de Obras Públicas do Estado de São Paulo, junto com outras nove escolas normais do Estado, sendo a primeira a Caetano de Campos, na cidade de São Paulo em 1894 e, as últimas, em Campinas e Casa Branca, em 1919.

Tratavam-se, conforme o Condephaat, de edificações mais elaboradas, com programas desenvolvidos para atender às exigências do recém-implantado regime republicano, em 1889, que entendia ser necessário ter a escola normal para formar professores primários.

Foram introduzidos auditórios e bibliotecas, espaços até então improvisados. Em 1920, com a reformulação do ensino público estadual, as dez escolas normais foram igualadas aos ginásios, tornando-se estabelecimentos de ensino secundário especial.

Serviço: O Museu Prudente de Moraes fica na Rua Santo Antônio, 641, no centro de Piracicaba, e funciona de terça a sexta, das 9 às 17, sábados e feriados das 10 às 14 horas, com entrada gratuita.