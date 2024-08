Acidente em Vinhedo: vizinhos da área onde o avião caiu abrem suas casas para apoiar bombeiros

Curiosos aparecem

Com a redução dos bloqueios da policia nos acessos ao Recanto Florido na manhã deste sábado, muitos curiosos foram até perto do local da queda. A Rua Melhado Meireles, em frente ao condomínio, chegou a ficar congestionada. Houve até um acidente sem vitimas, atendido pela Policia Rodoviária. Os policiais foram obrigados a pedir que os veículos estacionados sobre as guias da sarjeta fossem retirados. Um homem, que se identificou apenas como Fábio, desceu do carro com a mulher e foi à frente do portão do condomínio, tentando enxergar alguma coisa. “Somos de Valinhos (cidade vizinha) e vou a outro bairro, mas viemos ver. Está tendo muita repercussão e ficamos curiosos, mas com pesar também pelas vítimas”, disse.

O serralheiro Humberto Cordeiro, que mora em Louveira, parou a moto e usou o celular para filmar a entrada do condomínio. “Vou mandar para um amigo que já trabalhou neste condomínio”, disse. Em alguns momentos, os policiais foram obrigados a organizar o trânsito, mas, diferentemente do dia anterior, as ruas não foram bloqueadas. Moradores ficaram incomodados com o movimento de curiosos. “O que essa gente que não tem a ver com nada está fazendo aqui hoje? Parecem urubus”, reclamou uma moradora que se identificou como Camila.