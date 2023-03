Adolescente autor de ataque em escola de SP tem internação provisória decretada pela Justiça

A Justiça de São Paulo determinou nesta terça-feira, 28, a internação provisória do adolescente de 13 anos que atacou e matou uma professora em uma escola da zona oeste da capital paulista; outras quatro pessoas ficaram feridas na oportunidade. O jovem foi imobilizado e desarmado por duas professoras durante o ataque e foi apreendido pela polícia.

O Tribunal de Justiça informou que foi marcada uma audiência de apresentação para que o estudante “seja ouvido, na presença de seus representantes legais”. “O caso corre sob segredo de Justiça por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, por isso não é possível fornecer mais informações”, acrescentou a Corte.

Ataque aconteceu em escola da zona oeste nesta segunda-feira Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO

Também nesta terça-feira, o Grupo de Atuação Especial de Educação (Geduc) do Ministério Público de São Paulo lamentou “o trágico” episódio de violência e afirmou que “seguirá atuando, no âmbito do Direito à educação, para que fatos semelhantes não se repitam”. Partiu do MP o pedido para que o adolescente fosse internado.

A internação decretada antes da sentença deve ter prazo máximo de 45 dias, de acordo com o Artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O jovem poderá responder pelos crimes análogos a homicídio tentado e consumado, conforme declarou o delegado Marcos Vinicius Reis, que investiga o caso.