Acidente em Vinhedo: avião caiu em jardim cercado por várias casas; veja mapa

O condomínio Residencial Recanto Flórido, onde caiu um avião com 61 pessoas nesta sexta-feira, 9, está em um bairro Capela, área rural mais afastada do centro de Vinhedo, no interior de São Paulo. O local mais próximo dos acessos para rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera. A queda da aeronave não atingiu nenhum imóvel, mas foi em uma área cercada de casas.

Avião caiu em Vinhedo em área cercada de casas; veja como é Foto: Reprodução/Google Street View

PUBLICIDADE A região é residencial, com muitas casas, áreas verdes e quase nenhuma via plana. Parte dos terrenos que ficam em volta do condomínio abriga chácaras, algumas com quadras de futebol e até piscinas com tobogã. O local está a 95 quilômetros do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, destino final do voo que havia partido de Cascavel.

Moradora da casa cujo jardim foi atingido pela queda do avião no início da tarde, Aline Lima ainda se recupera do trauma que vive após escapar ilesa, com a sua família, do trágico acidente. “Estou em estado de choque”, contou.

Acidente em área residencial deixou 61 mortos Foto: Claudia Vitorino

Ela estava em casa, no condomínio Recanto Florido, ao lado do marido e de uma ajudante no momento em que a aeronave caiu. “Meu jardim ficou completamente destruído, mas estamos todos bem, graças a Deus.”

Luis Augusto de Oliveira, analista de sistemas, de 56 anos, também teve a casa danificada por causa do acidente. Após a residência ser interditada, ele foi para portaria do condomínio na tarde desta sexta com alguns pertences, como malas, roupas, produtos de cosméticos e itens de geladeira.

Outro relato de desespero foi dado por Beatriz Contatto, moradora da mesma rua onde o avião caiu. “Na hora do acidente eu estava com o meu pai fora de casa, mas minha mãe me ligou desesperada. Ela presenciou o acidente e achou que o avião poderia cair na nossa casa. Minhas filhas estavam na casa e, felizmente, também não aconteceu nada com elas”, afirmou Beatriz ao Estadão.

