Cinco pedacinhos da Europa perto de SP para visitar no final de semana

A comparação é o modo mais fácil de passar a ideia de algo para outra pessoa. Ainda que tenham muitas diferenças, bastam algumas semelhanças para que as duas coisas em questão sejam comparadas. Em turismo isso acontece muito: seja com a gastronomia, alguns locais ou o clima. Pertinho de São Paulo, existem várias cidades que se assemelham de alguma maneira a locais na Europa, como Holanda (Holambra), Suíça Paulista (Campos do Jordão) e Suíça Mineira (Monte Verde), Toscana (São Bento do Sapucaí) e Finlândia (Penedo).

Suíça Paulista

Vila Capivari, o lugar mais famoso de Campos do Jordão. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

É o caso de Campos de Jordão, já consagrada como a Suíça Brasileira. A associação com o país europeu veio depois da construção de infraestrutura e da popularização da cidade como destino turístico de inverno, a partir das décadas de 1930 e 1940. A cidade fica a 170 quilômetros de São Paulo e é a mais alta do País, com 1.628 metros de altitude - por isso o clima frio. Para quem quer ver as belezas dessa vista, o Parque Amantikir é o lugar. Ali, são 60 mil metros quadrados, totalmente acessíveis, divididos em 17 jardins inspirados em diferentes lugares do mundo, com mais de 700 espécies de plantas ao todo. O passeio completo dura em torno de duas horas, variando de acordo com a velocidade da caminhada do turista e a parada para observar o espaço.

Perto dali, o Parque Tarundu, com mais atividades de aventura, a Fazendinha Toriba, que oferece contato com animais, e a Cervejaria Campos do Jordão, com opções de trilha e visita da fábrica, também são ótimas opções de passeio.

Um pouco mais afastado, já na estrada para Pindamonhangaba, está o Parque do Itapeva. “O objetivo é fazer uma vila medieval, inspirada na cidade de Pérouges, na França, que eu conheci e fiquei apaixonado. Mas como aqui é muito grande, começamos com o Mirante”, conta o diretor Saint’Clair Vasconcelos. A inspiração medieval fica, por enquanto, por conta do café no Castelinho que o lugar oferece. A entrada de R$ 20 oferece visita ao mirante, acesso ao café e passeio no lavandário.

Mas é no próprio centrinho da cidade, na Vila Capivari, que a arquitetura e gastronomia suíça são vistas. São diversas lojas de roupas, bares, restaurantes e quiosques que fervem com turistas querendo provar um pouco de tudo.

Os pontos mais populares são as fábricas de chocolate e uma das mais tradicionais, a Liége Chocolates, fica no corredor mais instagramável da cidade, o Boulevar Geneve. Mas, há também a parte de aventuras, com o Parque Capivari que oferece desde montanha-russa de trenó até teleférico.

Suíça Mineira

Separe um bom tempo para passear na avenida principal de Monte Verde. Foto: Felipe Rau/Estadão

No Estado vizinho, em Minas Gerais, a 164 km de São Paulo, fica Monte Verde, conhecida como suíça mineira pelo clima frio, paisagens montanhosas e arquitetura de estilo alpino. A cidade também é famosa pela culinária, com várias opções de fondue, chocolates e pratos típicos da região. É possível visitar a Fritz Cervejaria Artesanal ou a Fábrica de Chocolate Gressoney, por exemplo, aberta em 1978.

Mas, entre comilanças, não se esqueça de visitar as lojinhas de artesanatos típicos da cidade. Em muitas delas, você encontrará a arte Bauer, técnica folclórica original da Alemanha que retrata a natureza de forma simples, com flores, arabescos e pássaros em cores vibrantes. Desde 2009, o estilo é reconhecido como patrimônio histórico e cultural local.

Monte Verde carrega o clima romântico, mas divide esse espaço com opções de aventura. Um dos passeios famosos por ali são os feitos de quadriciclos em trilhas e fazendas da região. Nas trilhas, é possível fazer também caminhadas e apreciar vistas incríveis, como no caso da Trilha da Pedra Redonda. Nas fazendas, você pode se aventurar em escaladas, arvorismos e mega-tirolesas.

É possível também conhecer a cultura da Letônia na VillaLeta, um parque de 20 mil m² que cria uma atmosfera nórdica com as paisagens e gastronomia viking. Ou apenas sentir o frio europeu no Ice Bar, bar de gelo temático com temperaturas que chegam a -15ºC.

Holanda Brasileira

Restaurantes e ruas se enfeitam durante a época das festas. Foto: RICARDO LIMA/ESTADÃO

Holambra, a capital das flores, a 130 quilômetros da capital paulista, é a principal colônia holandesa do Estado. O nome da cidade, aliás, vem da junção das palavras Holanda, América e Brasil.

Durante a primavera, sua principal atração é a Expoflora. Importante dizer que, com 15 mil habitantes, Holambra concentra 70% do comércio de flores do País. Depois disso, a partir do dia 22 de novembro, as comemorações ficam por conta da programação natalina, que mistura a tradição cristã com o folclore holandês. Mostra de jardins, paradas de Natal, apresentações artísticas e até chuva de neve esperam pelos turistas.

Enquanto não chega a hora, a cidade conta com o Moinho dos Povos Unidos. Uma cópia dos famosos moinhos holandeses, projetado por Jan Heijdra, com 38 metros de altura. O Parque Van Gogh homenageia o artista holandês com réplicas de suas obras. O local conta com outras atrações, como parede de escalada, tirolesa e a melhor vista do Lago Holandês. A entrada é gratuita.

A principal rua de Holambra para quem quer explorar a programação boêmia e gastronômica da cidade é o Boulevard Holandês (R. Dória Vasconcelos). Dentre as atrações, a confeitaria e restaurante Martin Holandesa, o restaurante inspirado na gastronomia holandesa Casa Bela e a cervejaria artesanal Holambier: o ponto preferido para quem quer uma noite mais descontraída.

Finlândia Brasileira

Ivan Braga, de 71 anos, trabalha há seis como Papai Noel em Penedo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

É possível também ter gostinho da vivência finlandesa com os bailes ao som de polcas, jenkkas e mazurcas, que são realizados desde 1943 no Clube Finlândia (todo primeiro sábado do mês) ou ler e ver detalhes da cultura do país no Museu Finlandês Eva Hilden.

Além de provar as comidas típicas da Finlândia (e de outros países nórdicos) no restaurante Korvapuusti ou no Jazz Village, dentro do hotel Pequena Suécia - um dos primeiros hotéis a se instalarem na região e que até hoje mantém a tradição de oferecer música boa para os visitantes.

Toscana Brasileira

Vinícola Villa Santa Maria, em São Bento do Sapucaí. Foto: Felipe Iruatã/Estadão

Se formos falar da Itália, é possível considerar Serra Negra como um bom destino pela cópia da Fontana Di Trevi e os vários restaurantes italianos. Mas, é na divisa com Minas, a 185 km da capital paulista, que fica a chamada Toscana Brasileira: São Bento do Sapucaí.

Ela é chamada assim por oferecer num mesmo lugar queijos, vinhos, azeite e cervejas - de ótima qualidade, alguns até premiados internacionalmente. Além disso, a região é conhecida por suas paisagens e acolhedora hospedagem - o que reforça a comparação com a região europeia.

Na Oliq, por exemplo, são mais de 10 mil pés de oliveiras, de vários tipos, para produzirem os melhores azeites da região. Já na Vinícola Villa Santa Maria, 70 mil parreiras que fornecem vinhos de inverno, mais especificamente: Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Merlot, Syrah, e Viognier.

Outros produtos feitos na região são queijos, como os artesanais produzidos no Empório Caminhos do Queijo, e cervejas feitas com a água que vem da serra próxima à Pedra do Baú, como as produzidas na Bauzera.

Depois da comilança, a paisagem das montanhas merece uma atenção especial. Então, por que não visitar um dos pontos mais conhecidos da cidade? A Pedra do Baú recebe diariamente visitantes prontos para subir até o topo e apreciar a vista incrível da Serra da Mantiqueira em uma altitude de 1.950 metros.

Ela fica em uma unidade de preservação: o Monumento Natural Pedra do Baú, com 3.154 hectares, e mais dois pontos de visitação, além da principal: Bauzinho e Ana Chata. Ali, além das trilhas e escaladas, os turistas podem aproveitar um passeio de voo livre, observação de aves e rapel. Independentemente da escolha, há uma taxa de R$ 18 por pessoa para Conservação Ambiental (idosos acima de 60 anos, crianças de até 12 e moradores do município estão isentos) que deve ser paga somente no dinheiro ou no Pix (não aceitam cartões).

