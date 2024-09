Na manhã deste sábado, 21 de setembro, Enzo e um comparsa ainda não identificado abordaram Mauro na Rua Caio Graco, na Vila Romana, zona oeste da cidade de São Paulo. Ele caminhava com esposa, Ana Paula Batista Ramalho Soares, que também é policial, perto do local onde moravam. Ao perceber que se tratava de um assalto, o delegado reagiu e disparou duas vezes contra Enzo, que caiu na calçada e foi imobilizado por Ana Paula. O comparsa fugiu correndo e à tarde estava sendo procurado pela polícia.

O caso foi registrado como latrocínio no 91º Distrito Policial (Ceasa) e será investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), onde Mauro atuava. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) lamentou a morte do delegado e informou que o criminoso já havia sido preso em flagrante quatro vezes por crimes de roubos patrimoniais com uso de arma de fogo e cumpria medida cautelar nas ruas.