Qual é o zoneamento da sua rua após tantas emendas? Busque em novo mapa interativo de SP

Por outro lado, algumas mudanças específicas feitas em janeiro e abril estão em vigor e liberaram prédios em quadras antes restritas da Cidade Jardim, no entorno do Jockey Club, e de Alto de Pinheiros, na zona oeste, como revelou o Estadão.

Além do mapa, quais foram as alterações mais recentes?

A “minirrevisão” promulgada no fim de julho libera escolas de ensinos fundamental e médio de até 2,5 mil m² em Zona Predominantemente Residencial (ZPR). Essas vizinhanças se concentram principalmente na zona oeste, como em grande parte da Vila Anglo-Brasileira, da Vila Beatriz e da Vila Ida e quadras do entorno do Centro Educacional Esportivo do Butantã e do Beco do Batman, na Vila Madalena, dentre outros locais.

Na região sul, há ZPR nos arredores da Rua Texas e entre a Rua Indiana e a Rua Guararapes, no distrito Itaim Bibi, por exemplo. Também é o zoneamento de parte das quadras do entorno do Parque Jardim Felicidade, no distrito Pirituba, na região norte, dentre outros exemplos. É possível visualizar todos os locais no mapa interativo desta matéria, ao selecionar apenas a opção ZPR.