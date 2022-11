Câmara de SP vota projeto que permite aumento no barulho de shows e eventos

Publicidade

Um projeto de lei previsto para ser votado em 1º turno na Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira, 9, permite que shows e outros eventos de grande porte emitam até 85 decibéis na cidade desde que autorizados pelo poder público. A mudança nos limites de barulho está em um artigo do texto substitutivo ao original do PL 362/2022, que propõe a regulamentação das “dark kitchens”, chamadas de “cozinhas fantasmas”, que funcionam em modelo industrial e produzem refeições para entrega e/ou retirada.

O novo artigo tem características de “jabuti”, por ter um tema não diretamente ligado ao do projeto, o que é negado por representantes do governo municipal, como Fabrício Cobra, secretário chefe da Casa Civil da Prefeitura. Ele propõe alterar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (mais conhecida como Lei de Zoneamento), de 2016.

A mudança tem motivado críticas de associações de bairro e moradores, por possibilitar aumento do ruído em áreas hoje com emissão limitada a níveis inferiores, como 50 decibéis, a depender do zoneamento da vizinhança. Parte das mesmas entidades também é crítica às atividades das “dark kitchens”, pelas poluições sonora e atmosférica decorrentes de exaustores e outros equipamentos.

O projeto original é de autoria do Executivo, assinado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e enviado para deliberação em maio. Ele precisará passar ainda por uma 2ª votação pelos vereadores, com possibilidade de novas alterações. O substitutivo foi apresentado por comissões da Câmara.

Uma proposta com tema similar foi apresentada pela bancada governista em maio, em substituição a um outro PL, com a liberação para até 85 decibéis nas chamadas Zonas de Ocupação Especial (ZOEs) até as 23 horas. Entre as ZOEs da cidade, estão entornos de estádios e casas de shows, como o Allianz Park

Outra mudança recente ocorreu em 2021. À época, um decreto municipal determinou a emissão máxima de decibéis em obras, para até 85 decibéis (das 7h às 19h, em dias úteis) e 59 (demais horários, em dias úteis), com outros intervalos nos fins de semana.

PL libera ‘dark kitchens’ de até 500 m² em vizinhança residencial

O novo texto também cria uma classificação para as dark kitchens, com normas diferentes de acordo com o porte. Elas foram divididas em Ind-1b (até 500 m², permitida em vizinhança residencial) e Ind-2 (mais de 500 m²).

Os espaços deverão oferecer infraestrutura mínima para os entregadores, com banheiros e espaço para estacionamento (com uma vaga para motocicleta, bicicleta ou outro meio a cada 12 m² de cozinha). O PL também determina que os estabelecimentos já em funcionamento tenham 90 dias para se regularizar.

Em audiência pública na terça-feira, 8, Cobra afirmou que a proposta se propõe a um “equilíbrio”. “Para que tenha, de um lado, preservada a tranquilidade dos moradores e, por outro lado, não inviabilizar a operação”.

Presidente da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, o vereador Paulo Frange (PTB), sugeriu uma nova alteração no PL para delimitar um distanciamento mínimo entre as dark kitchens. “Senão, dentro da mesma quadra, poderemos três de 10 (categoria Ind-1b) e aí ela vai ser mais incômoda do que uma de 20 (categoria Ind-2). Isso já aconteceu lá atrás com postos de gasolina e farmácias”, comparou, durante a audiência.

No evento, moradores de vizinhanças com dark kitchens criticaram a falta de limitação no horário de funcionamento e de fiscalização do setor. Outro ponto questionado foi a ausência de estudo de impacto ambiental desse tipo de atividade.

Já um representante do setor questionou sobre a não apresentação de uma referência para a delimitação de número mínimo de vagas de estacionamento, além do risco de judicialização.

