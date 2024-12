Campinas fecha parques e bosques após chuvas intensas

Parques públicos e bosques de Campinas, no interior de São Paulo, permanecem fechados nesta quarta-feira, 4, após alto índice acumulado de chuvas. A ação preventiva foi tomada na manhã do dia anterior, terça-feira, 3, de acordo com a prefeitura. A situação será reavaliada na sexta-feira, 5.

PUBLICIDADE Conforme o município, a cidade continua em estado de atenção. O fechamento dos parques e bosques ocorre, via de regra, a partir de 80 milímetros de chuva em 72 horas. A Defesa Civil registrou 136 milímetros acumulados nos últimos três dias e o solo está muito encharcado. ”Vamos monitorar e reavaliar a situação. Os parques públicos são áreas bem arborizadas. Então nessas condições é melhor evitar a frequência de visitantes. Fazemos o manejo das árvores, porém as chuvas, o vento e o solo encharcado podem derrubar mesmo as árvores saudáveis”, afirma Ernesto Paulella, secretário de Serviços Públicos de Campinas.

Confira alguns serviços do município:

Ligue 199 para alagamento, inundações e quedas de árvores;

Ligue 118 para emergências de trânsito;

Ligue 193 para situação de emergência.

Ligue 156 para solicitar vistoria para poda e/ou extração de árvores.

Parques e bosques de Campinas permanecem fechados em razão de acumulado de chuva na região. Foto: Carlos Bassan

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de chuva de até 50 mm e ventos de até 60 km/h até a manhã desta quarta-feira, 4, para diversos Estados do País, incluindo o Estado de São Paulo. A situação pode ser alterada a qualquer momento.

Campinas fechou parques na terça-feira, 3, em razão de acúmulo de chuva. Foto: Reprodução/Instagram/Prefeitura de Campinas

Veja recomendações em caso de perigo: