Como é o passeio de trem no interior de SP que conta um capítulo da história do Brasil? Veja vídeo

Viajar de trem dá aquela sensação de nostalgia. Um dos pontos altos é o ritmo mais lento das locomotivas, o que permite aos passageiros refletir e curtir a paisagem. E não precisa ir longe para aproveitar esse passeio.

O Trem da República conecta as cidades de Itu, a 100 km de São Paulo e Salto de trem. O percurso de 7,6 quilômetros é percorrido em cerca de uma hora - a depender do trânsito na ferrovia. O trajeto é operado pela Serra Verde Express, que também faz o circuito Curitiba e Morretes, no Paraná.

No passado, a Estrada de Ferro Ituana (Ytuana) ligava Itu à São Paulo Railway, em Jundiaí e sua instalação foi crucial para a escolha da cidade de Itu como a sede da primeira Convenção Republicana do Brasil. Assim, em 18 de abril de 1873, cafeicultores, empresários, advogados, jornalistas e artistas reuniram-se no sobrado da família Almeida Prado para manifestar a insatisfação com o Brasil Império. A reunião deu início ao Partido Republicano Paulista (PRP) que, posteriormente, deu fim ao Império e início à República, em 1889.

Durante a viagem, a história é contada por meio de falsos jornais distribuídos com gritos de “extra, extra” e seguido de uma cantoria educativa sobre a época. Os próprios nomes dos vagões homenageiam figuras importantes para a República ou para a história das cidades no intuito de deixar tudo ainda mais temático.

São eles:

Categoria Boutique , que homenageia Anselmo Duarte, é pet friendly e oferece bebidas à vontade com um kit de snack;

, que homenageia Anselmo Duarte, é pet friendly e oferece bebidas à vontade com um kit de snack; Categoria Turística , compartilhados entre os vagões Prudente de Moraes e Dona Olímpia, dona do casarão que abrigou as reuniões secretas sobre a República, ambos servem uma bebida não alcóolica e um kit snack; e

, compartilhados entre os vagões Prudente de Moraes e Dona Olímpia, dona do casarão que abrigou as reuniões secretas sobre a República, ambos servem uma bebida não alcóolica e um kit snack; e Categoria Panorâmica, que tem o ex-presidente Michel Temer (MDB) como homenageado, não serve comidas ou tem assento marcado, porém é completamente aberto para maior contato com a natureza.

Para quem quer algo a mais - drinques ou comidas -, nas estações de embarque e desembarque o restaurante Stazione aguarda os passageiros com gastronomia e música. Alguns pacotes já oferecem as passagens com a refeição inclusa (café da manhã ou almoço).

Funcionários e turistas se despedem dos viajantes do trem Foto: Fábio Vieira/Estadão

Como fazer o passeio saindo de São Paulo?

A opção é perfeita para os moradores ou quem vai visitar as cidades de Itu ou Salto com o próprio carro e está disponível para compras todo fim de semana.

Além disso, uma vez por mês a empresa 645 Turismo oferece uma viagem de 12h para conhecer os lugares e também fazer o passeio de trem. O pacote inclui a viagem de ida e volta, city tour pelas cidades de Salto e Itu, guia de turismo, almoço e os bilhetes do trem.

Tudo começa às 7h da manhã no terminal Barra Funda, na zona oeste da capital. Um dia antes os turistas recebem todas as instruções de ponto de encontro via WhatsApp e se dirigem ao local na hora combinada. Pontualmente às 7h30 o ônibus sai com destino à primeira parada: Jundiaí, onde mais passageiros embarcam.

Todo mundo dentro do ônibus, chega a hora de começar de verdade a viagem. Em Itu, paramos para um tour rápido pelo centro histórico, com tempo para compras dos objetos gigantes e muitas fotos, e uma visita ao Museu Republicano, onde é possível conhecer mais sobre a história da Proclamação da República. Ainda na parte da manhã, o grupo visita o Parque Rocha Moutonnée, também conhecido como parque dos dinossauros. Às 12h30, é feita a parada para o almoço no Restaurante Stazione - o cardápio já é escolhido antecipadamente para aproveitarmos bem a viagem - e seguimos para um passeio no Complexo da Cachoeira. O espaço é perfeito para caminhar tranquilamente depois do almoço entre mirantes e caminhos que beiram a Cachoeira do Salto Grande, a maior queda d'água do Médio Tietê. Depois disso, ainda dá para fazer comprinhas no Espaço do Artesão.

Finalmente, às 16h, chega a hora do passeio de trem. Essa é a única hora que o grupo todo fica unido durante todo o passeio, pois nos outros locais os guias nos deixam livres para circular e retornar ao ponto de encontro com hora marcada.

Talvez por isso, esse é o momento que mais se fala durante a viagem, com curiosidades, conhecimentos da locomotiva, plantas e pontos turísticos mostrados pela janela. Falando em janela, uma dica é ficar do lado direito no trajeto Salto-Itu ou no esquerdo na direção contrária: as paisagens são mais bonitas!