Carnaval em SP tem ‘esquenta’ com Charanga do França e Baixo Augusta; veja lista do fim de semana

A uma semana do início da programação oficial, São Paulo está em clima de “esquenta” para o carnaval. Blocos de rua da cidade realizam ensaios abertos e festas neste fim de semana, nos dias 4 e 5 de fevereiro, com opções gratuitas e também em locais fechados.

As apresentações reúnem parte das principais agremiações que desfilam na cidade, como o Acadêmicos do Baixa Augusta, a Charanga do França, o Ritaleena, o Tarado Ni Você, o Minhoqueens, o Monobloco e o Domingo Ela Não Vai.

Leia também Carnaval 2023: Casa Comigo, Maluco Beleza, Baixo Augusta e Abrava; veja datas e horários dos blocos

Bloco Ritaleena tem show marcado para este fim de semana em São Paulo Foto: Carla Carniel/Estadão

A programação oficial do carnaval de rua neste ano será concentrada nos fins de semana de pré (11 e 12 de fevereiro) e pós-carnaval (25 e 26) e nos quatros dias da folia (18, 19, 20 e 21). Ao todo, 511 desfiles estão confirmados, incluindo ao menos 35 megablocos. Há opções também fora dos bairros centrais, em distritos como Butantã e Santana.

Confira festas e ensaios de blocos de rua de São Paulo neste fim de semana:

4 de fevereiro (sábado)

Charanga do França, Cornucópia e Manada: às 14h, na Cervejaria Tarantino (R. Miguel Nelson Bechara, 316 - Barro do Limão). Ingresso a partir de R$ 40, à venda no Sympla. Mais informações em cervejariatarantino.com.br

Ilú Obá De Min: às 14h, no MAC (Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301 - Vila Mariana). Grátis. Mais informações em instagram.com/iluoba

Ensaios Monobloco: abertura dos portões às 22h, no Audio Club (Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca). Ingressos a partir de R$ 80, à venda no Ticket360, com opção de meia entrada. Mais informações em audiosp.com.br.

Bloco Tins e Bens e Tais: às 22h, no Al Janiah (R. Rui Barbosa, 269 - Bela Vista). Ingressos a R$ 15, no local. Mais informações em linktr.ee/Al_Janiah.

Bloco Tarado Ni Você: às 22h30, na Casa Natura Musical (R. Artur de Azevedo, 2.134 - Pinheiros). Ingresso a partir de R$ 70, com opção de meia entrada, à venda no Sympla. Mais informações em casanaturamusical.com.br

Bloco Unidos do Swing: às 23h, no Studio SP (R.Augusta, 591 - Consolação). Ingresso a partir de R$ 30, à venda no Eventim. Mais informações em studiospaugusta.com.br.

Meu Santo é Pop: às 23h, no Zig Studio (Av. Pacaembu, 33 - Barra Funda). Ingressos a partir de R$ 25, à venda no Shotgun. Mais informações em instagram.com/meusantopop/.

5 de fevereiro (domingo)

Continua após a publicidade

Urubó: às 12h, no calçadão da Casa de Cultura Salvador Ligabue (Largo da Matriz, 215 - Freguesia do Ó). Grátis. Mais informações em instagram.com/blocourubo

Feijoada do Bloco Não Serve Mestre: às 12h, na R. Luís Murat, 370 - Pinheiros. Ingressos a partir de R$ 40, à venda no Sympla. Mais informações em instagram.com/naoservemestre/

Domingo Ela Não Vai: às 13h, no Terreno (R. Brigadeiro Galvão, 321 - Barra Funda). Grátis. Mais informações em instagram.com/domingoelanaovai/

Acadêmicos do Baixo Augusta: às 14h, no Galpão Armazém do Campo (Alameda Eduardo Prado, 460 - Campos Elíseos). Grátis. Mais informações em instagram.com/academicosdobaixoaugusta/

Minhoqueens: às 14h, no Centro Cultural da Diversidade (R. Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi). Entrada grátis, com retirada pelo Sympla. Mais informações em instagram.com/minhoqueens/

Ilú Obá De Min: às 14h, na Ocupação 9 de Julho (R. Álvaro de Carvalho, 427 - Bela Vista). Grátis. Mais informações em instagram.com/iluoba

Explode Coração: às 14h, na Casa Coração (R. Martinico Prado, 302 - Vila Buarque). Ingressos a partir de R$ 35, à venda na plataforma Shotgun. Mais informações em instagram.com/blocoexplodecoracao/

Continua após a publicidade

Bloco Ritaleena: às 18h30, na Casa Natura Musical (R. Artur de Azevedo, 2.134 - Pinheiros). Ingresso a partir de R$ 60, com opção de meia entrada, à venda no Sympla. Mais informações em casanaturamusical.com.br