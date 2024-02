A CCR ViaOeste iniciou a remodelação do trevo de Alphaville, localizado no km 23 da Rodovia Castello Branco, em uma iniciativa autorizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri. O objetivo é aprimorar a infraestrutura para a construção do novo viaduto de acesso da rodovia para a Alameda Rio Negro.

Com previsão de 30 dias de duração, a ação busca eliminar o cruzamento em nível de veículos que acessam Alphaville e que vêm da estrada da Aldeinha.

Em outubro, bloqueios causavam transtornos em motoristas com direção a Alphaville Foto: Werther Santana/Estadão - 26/10/2023

Durante a obra, serão realizadas adaptações no trecho, incluindo a implementação de um desvio de tráfego sob o viaduto da rodovia. Uma faixa de rolamento, no sentido Aldeinha/Alphaville, será temporariamente interditada, com o tráfego redirecionado para outras faixas. Além das alterações no tráfego, a CCR ViaOeste instalou uma nova faixa de pedestres nas proximidades.

“Estamos executando caminhos seguros onde o pedestre vai poder trafegar pelo seu caminho que habitualmente realiza com a máxima segurança”, afirma Maurício Caversan, gerente de obras da CCR ViaOeste.

A obra faz parte do projeto que trabalha na ampliação da Rodovia Castello Branco e da faixa adicional na Pista Oeste. Juntas, elas têm investimentos de R$815 milhões e, segundo a concessionária, visam a uma maior fluidez no trânsito da região. Além da remodelação dos trevos de acesso a Barueri e Alphaville, também estão previstas a construção de duas novas pontes sobre o Rio Tietê.

No trevo de Alphaville, essa é a primeira etapa das obras que preparam o trecho para fundação dos novos viadutos na região. A concessionária garante que os trabalhos não irão afetar a rota de quem utiliza a via. “É importante que o motorista tenha certeza de que os movimentos de trajeto sempre serão mantidos com as previsões de elementos de segurança”, afirma Caversan.

Em novembro, o Estadão mostrou que as obras de ampliação da rodovia, entre o km 22,5 e o km 27, estavam causando transtornos aos motoristas locais. Nos horários de pico, o tempo de espera no trânsito chegava a alcançar 40 minutos. A previsão de conclusão para o conjunto das obras, iniciadas em 2022, é para 2025.