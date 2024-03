Centro de São Paulo tem terceira queda de energia na semana

Pela terceira vez em uma semana, a região central de São Paulo está sendo afetada pela falta de energia elétrica. A Enel Distribuição São Paulo, responsável pelo fornecimento na capital, confirmou que a Rua 25 de Março e as ruas Paim, na Bela Vista, e Fortunato, na Vila Buarque, estão sem luz.

Na 25 de Março, a empresa afirma ter deslocado equipes para que inspeções e reparos na rede que atende o local. Já nas outras duas ocorrências, a distribuidora alega que o problema se deve aos trabalhos para recuperar as condições originais da rede subterrânea que atende o local.

Cerca de mil clientes ainda estavam sendo abastecidos por geradores na manhã desta quinta-feira por consequência do apagão que afetou a região central na segunda-feira. A medida deve ser adotada agora na Rua Paim, com previsão de chegada de quatro geradores da empresa para atender usuários da região. A Enel não informou se irá providenciar equipamentos do tipo na Rua Fortunato.

Comércio utilizou geradores após 24h do apagão que atingiu a região da Vila Buarque, região central de São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estadão

Relembre

Na manhã da segunda-feira, 18, os bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque, no centro de São Paulo, foram afetados por um apagão da rede elétrica. Para alguns usuários, o problema com a energia durou mais de 45h. Em decorrência da falta de energia, moradores também chegaram a ficar sem abastecimento de água. A responsável pela distribuição, Enel, informou que uma escavação realizada pela Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado, atingiu acidentalmente cabos da rede subterrânea da distribuidora o que teria causado interrupção no fornecimento de energia em parte da região central.

A informação foi contestada pela Sabesp que alegou não ter identificado danos na rede elétrica a partir de avaliações preliminares nos trabalhos realizados no local.

O apagão ainda foi alvo de cobranças por parte da Prefeitura de São Paulo, através do prefeito Ricardo Nunes, e do Ministério de Minas e Energia, com o Ministro Alexandre Silveira.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável por fiscalizar as operações relacionadas a energia no País, está acompanhando os casos e solicitou informações à companhia sobre as ocorrências.