Chuva chega a SP, que deve ter mais frio nos próximos dias; veja previsão

A atuação de uma frente fria vinda do Sul do País provocou mudança na condição climática da capital paulista. Depois de um dia quente, a noite de terça-feira, 9, terminou com chuvisco em boa parte da cidade. Nesta quarta-feira, 10, São Paulo amanheceu com céu encoberto, chuva e temperaturas mais amenas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, neste momento a capital apenas está em estado de observação.

O dia continuará com nebulosidade, chuva intermitente e temperaturas que não devem ultrapassar os 21ºC, de acordo com o CGE. “Os ventos úmidos e que passam a soprar do mar contra a costa paulista aumentam a sensação de frio no decorrer do dia, que deve registrar baixa amplitude térmica”, disse. Para a Climatempo, a projeção é de máxima de 22ºC.

Nesta quarta-feira, 10, São Paulo amanheceu com céu encoberto, chuva e temperaturas mais amenas. Foto: Werther Santana/Estadão

Até esta quarta-feira, a propagação da frente fria atinge o litoral paulista. Além de pancadas de chuva, as temperaturas também devem cair na região a partir da noite de quinta-feira, 11, quando ficarão ainda mais baixas na cidade de São Paulo.

A capital paulista deve começar a quinta-feira com termômetros em torno de 16ºC, céu com muitas nuvens e chuviscos ocasionais, segundo o CGE. Somente no domingo, 14, não há previsão de chuva, de acordo com a Climatempo.

Temperatura prevista na cidade de São Paulo, segundo a Climatempo:

Quarta-feira, 10: Entre 18ºC e 22ºC

Quinta-feira, 11: Entre 18ºC e 23ºC

Sexta-feira, 12: Entre 15ºC e 20ºC

Sábado, 13: Entre 14ºC e 21ºC

Domingo, 14: Entre 13ºC e 23ºC - sem previsão de chuva