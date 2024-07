Clima de fazenda, mas conforto e preço de hotel; veja opções para relaxar perto de SP

“O hotel não apenas preserva o meio ambiente por meio de práticas ecológicas - como a captação de água da chuva, uso de energia solar e sistema agroflorestal -, mas também impacta positivamente a comunidade local”, afirma ela.

Para aproveitar a imersão na natureza, indico fortemente fazer as trilhas para as quatro cachoeiras que ficam dentro da propriedade. Os caminhos variam de dificuldade e distância. A mais simples é a Cachoeira do Saci, a única que pode ser feita de modo autônomo. As demais exigem a presença de um guia - o qual pode ser solicitado na recepção do hotel. Há também o passeio ‘Circuito do Conhecimento’ que percorre grande parte da propriedade (incluindo suas cachoeiras).

Além disso, é possível aproveitar para andar de caiaque ou stand up paddle, se jogar nos esportes, andar de bicicleta ou nadar na piscina climatizada. Há também as opções cobradas à parte, como a tirolesa de 580 metros de extensão (R$ 100 por pessoa), a cavalgada de 5 km (R$ 90 por pessoa) ou uma massagem relaxante no spa (R$ 200 a hora).