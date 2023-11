Concessionária prevê restabelecimento total de energia em SP até terça-feira; 1 milhão estão sem luz

A Enel anunciou neste sábado, 4, que o fornecimento de energia em São Paulo será majoritariamente restabelecido até terça-feira, 7. Cerca de 1 milhão de endereços estão sem luz na cidade de São Paulo de um total de 1,4 milhão de atingidos na capital.

Há relatos de imóveis sem luz há mais de 24 horas. Os impactos são maiores especialmente nas zonas sul e oeste, em bairros como Morumbi, City América, Paraíso, Rio Pequeno, Santo Amaro, Vila Romana, Campo Belo e Butantã, dentre outros.

A concessionária não descarta que alguns problemas pontuais permaneçam após a terça-feira. Segundo Vincenzo Ruotolo, diretor responsável pela execução do serviço em São Paulo, cerca de 1,5 milhão de clientes seguem sem energia nos municípios atendidos pela Enel.

O serviço foi restabelecido em 550 mil endereços. O evento extremo afetou aproximadamente 2,1 milhões do total de endereços atendidos pela concessionária em 24 municípios.

A prioridade é de atendimento a hospitais e serviços essenciais. A Enel se comprometeu a garantir o fornecimento de energia em todas as escolas que aplicarão as provas do Enem neste domingo, 5. A concessionária identificou que 84 pontos de aplicação do exame estavam com falta de luz. Em caso do fornecimento não estar normalizado, irá instalar um gerador no local.

São realizados trabalhos de reparo e reconstrução da rede. “Estamos atuando sem medir esforços. Não paramos um minuto”, disse Ruotolo durante coletiva de imprensa no escritório da Enel em São Paulo.

Queda de árvores e galhos na rede elétrica interrompeu o fornecimento de energia para milhares de clientes em São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estadão

As fortes chuvas deixaram ao menos seis pessoas mortas no Estado, das quais duas na capital, na zona leste. Mais de 40 municípios tiveram ocorrências por queda de árvores. Somente na capital paulista, foram mais de 1,4 mil chamados.

A Enel disse que a dificuldade de atendimento nos canais de call center foi motivada pelo alto volume de demandas. Também respondeu que os problemas no aplicativo foram pontuais, mas que foram resolvidos. Clientes têm reclamado da dificuldade de obter informações e registrar problemas desde a sexta-feira.

A concessionária afirmou que vai contatar os clientes por número de telefone ou e-mail a respeito dos trabalhos de restabelecimento do serviço. Também destacou que aqueles que tiveram aparelhos eletrônicos afetados poderão pedir o ressarcimento pelos canais oficiais.

‘Situação excepcional’

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) destacou que os ventos superiores a 100 km/h chegaram à maior velocidade já registrada pelo Centro de Gerenciamento da Metrópole (CGE), desde 1995, quando esses dados começaram a ser computados. “Foi uma situação excepcional. Muito fora do contexto.”

Segundo ele, foram abertos 618 chamados na Prefeitura por problemas na iluminação pública, dos quais 513 foram resolvidos. No caso de semáforos, 247 seguem com falta de energia, 20 tiveram problemas nos equipamentos e 284 foram restabelecidos.

Queda de árvore deixa moradores sem energia na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo. Foto: Leo Mendes/Estadão

O prefeito também salientou as cerca de 1,4 mil ocorrências de quedas de árvore. Em julho, por exemplo, em outro evento extremo após a passagem de um ciclone pela região sul, cerca de 300 chamados foram abertos. Nunes justificou que as quedas de árvore também exigem desligamentos temporários de energia para a segurança das equipe envolvidas.

O prefeito afirmou que cerca de 1,4 mil pessoas trabalham na dinâmica de corte de árvores e outras 1,9 mil na limpeza. No Parque do Ibirapuera, 128 árvores caíram, o que motivou o fechamento do espaço neste sábado. “Estamos trabalhando para restabelecer a cidade o quanto antes. Esperamos que, até terça, tenha essa situação resolvida. Pode ter algum ponto ou outro para corrigir depois.”

Nunes disse que, apesar do cenário atual de problemas em diversos pontos da cidade, foi possível observar um “avanço” das ações da Prefeitura, como na área de drenagem e prevenção a deslizamentos. Questionado sobre a prevenção aos impactos diante da previsão de fortes rajadas, afirmou que equipes estavam de sobreaviso para atender ocorrências.

A Enel informou, ainda, que os trabalhos terão reforços de equipes da concessionária de outros Estados, especialmente do Rio de Janeiro. Além disso, helicópteros foram acionados para o restabelecimento de quatro linhas de alta tensão, cujo fornecimento deve ser normalizado neste sábado. Essas linhas são necessárias para a estabilidade do sistema.

Para falar com a Enel

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.