Conheça a Terra do Vinho e das montanhas, no Sul de Minas

Em Andradas, a 214 km de São Paulo (cerca de três horas de viagem), o turista encontra hospitalidade, delícias mineiras, vista das serras, montanhas e uma atmosfera bucólica.

“Aqui é conhecida como Terra do Vinho por ter sido colonizada por italianos e portugueses. Na época, eles vieram para substituir os escravos nas lavouras de café, mas, assim que ganharam seu dinheirinho, decidiram investir em terras próximas e produzir o que sabiam: uva”, conta Fábio Silva, gerente comercial da Casa Geraldo.

Andradas, no Sul de Minas, é conhecida como Terra do Vinho. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE A combinação das condições de clima, solo e relevo, relacionadas à origem vulcânica do planalto de Poços de Caldas, dá a homogeneidade e singularidade do terroir local. “Em Andradas, o terroir único reflete diretamente na qualidade dos produtos finais, manifestando-se em cafés especiais com alta pontuação, azeites e vinhos premiados internacionalmente”, conta Bianca Martinelli, gerente de Turismo e Cultura de Andradas. Andradas é a maior produtora de vinhos do Estado de Minas Gerais. Na década de 1950, eram cerca de 44 vinícolas registradas na cidade e mais 30 famílias que produziam o próprio vinho. Hoje, são apenas seis. A mais antiga da cidade é a Vinhos Basso, que iniciou sua produção em 1902. Assim como ela, a Vinhos Beloto, a Vinhos Muterle e a Vinhos Marcon não contam com degustação ou tour pela vinícola, mas é possível ir até a propriedade adquirir os vinhos ou, em alguns casos, comprar via internet.

Casa Geraldo

Uma das mais conhecidas da cidade, a Casa Geraldo, conta com 52 hectares de uvas plantadas. A especialidade da casa são vinhos finos e nobres (com destaque para as uvas Shiraz e Cabernet Sauvignon). A entrada luxuosa já cria expectativas sobre o passeio.

Uma curiosidade do espaço são os vinhos feitos de uva-passa. A maturação acontece no pé, de maneira que a uva torna-se uva-passa ainda na parreira, tendo como resultado um vinho com o açúcar 100% natural da uva. Assim, ele se transforma em um vinho leve, perfeito para sobremesas. Em 2022, a linha Inverno Late Harvest 2021, da uva Moscatel, levou o prêmio Gran Oro do Brazil Wine Challenge.

Vista panorâmica da vinícola Casa Geraldo durante degustação de espumantes. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

As opções de passeios variam de acordo com a quantidade de vinhos degustados. Há, por exemplo, desde o Passeio Prata (R$ 80 reais por pessoa), que conta com tour da propriedade e degustação de nove vinhos até o Passeio Jardineira (R$ 800 por pessoa) que tem duração de aproximadamente sete horas, conta com café da manhã, degustação de mais de 20 rótulos, tour e almoço.

Isso além do Passeio das Estrelas (R$ 350), com degustação apenas dos vinhos premiados e eventos exclusivos da vinícola, como festa do espumante, vindima ou noite portuguesa, por exemplo. Para mais informações dos eventos, que são divulgados cerca de um mês antes, o melhor lugar é o WhatsApp da empresa: (35) 99716-4348.

A vinícola ainda conta com restaurante próprio e loja com todos os vinhos produzidos ali.

Vinícola Stella Valentino

Outra tradicional, mas que tem uma proposta totalmente diferente é a Vinícola Stella Valentino. Ali, o visitante entra em um casarão centenário da Família Stella, muitas vezes sendo recebido pelo próprio senhor José Procópio Stella, proprietário da vinícola, em uma atmosfera descontraída e aconchegante.

“Desde os quatro anos a gente reza para San Genaro cuidar de ‘nostro vino’, até porque naquela época não tinha conservante, não tinha nada”, conta Seu Procópio Stella, aos 74 anos. É justamente esse estilo íntimo que ele propõe em sua vinícola, desde 2002.

“A nossa proposta é fazer um bom vinho. O pessoal que vem adora conhecer nossa casa. Fala que lembra do vô, lembra da nonna. E é assim que a gente trabalha. Nosso projeto é pequeno, não queremos crescer, mas queremos ter essa troca”, conta ele.

José Procópio Stella, proprietário da vinícola Stella Valentino, mostra os vinhos da casa. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A opção por ali é a Degustação Harmonizada (R$ 125), com seis rótulos diferentes e diversos aperitivos para acompanhar - os ingressos devem ser adquiridos previamente aqui. Mas, Procópio quer investir em piqueniques e degustações ao pôr do sol, além de estar criando um Wine Bar para o pessoal que só queira passar a tarde por ali.

No mês de julho, anualmente, acontece a Festa do Vinho da cidade.

Azeite Terras Altas

O solo de Andradas também se provou muito bom para outro líquido, o azeite. E a descoberta foi por acaso.

A insistência deu certo. Hoje o olival a 1.600 metros de altitude, um dos mais altos do mundo, conta com 1.500 oliveiras, sete tipos de azeite, incluindo os feitos com avocado, e cachaça envelhecida na madeira de oliveira. Neste ano, aliás, eles levaram a medalha de ouro EVO IOOC (um dos principais concursos europeus) na Itália.

Quem passa por ali pode degustar toda a produção do casal Fochi - incluindo a novidade que veio na pandemia: cervejas artesanais. Também é possível caminhar pelo olival livremente. Aos finais de semana um funcionário fica disponível para tirar todas as dúvidas. “Nossa ideia é acolher a pessoa”, conta Elisa.

Claro que, depois da degustação, é possível comprar os produtos feitos a partir de um processo manual, ainda mais dificultado em situações montanhosas como essa. Uma garrafa de azeite de avocado saborizado com manjericão, por exemplo, custa R$ 55.

É interessante falar que o local fica muito próximo do Caminho da Fé e no caminho do Pico do Gavião, um dos pontos turísticos mais populares da cidade (ver mais abaixo). Mas, a movimentação não interfere em nada na paz do local.

Na cidade ainda são produzidos os azeites Borriello e o Origen Trevisan, mas ambos não investem no turismo do azeite, apenas vendem os produtos (que também podem ser adquiridos online).

Outros quitutes mineiros

No centro da cidade, visite a Rua Gastronômica, repleta de bares e restaurantes que investem no melhor que Minas Gerais tem para oferecer. Um dos destaques é o Virado de Frango local, Patrimônio Material Cultural de Andradas.

Se quiser apenas levar para casa um pedacinho da cidade do mais pedido de Minas, os espaços Queijo Rigoni e o Comercial Boa Viagem vendem boas opções. Para fechar com um docinho, a recomendação são os sorvetes da Pina Gelato.

Para quem procura por passeios com café mineiro, o Experienciar Serra da Mantiqueira faz uma experiência sensorial, com degustação harmonizada às cegas e visitas ao cafezal. Mas, também dá pra aproveitar um cafezinho mineiro enquanto observa as maravilhas da natureza de Andradas com a Desbravar Turismo.

Belezas naturais

“A maioria dos nossos passeios envolve a degustação porque acreditamos que, dessa forma, o turista consegue ter uma experiência completa do que realmente é Andradas. Ele consegue aproveitar os produtos de melhor qualidade que a cidade oferece e aproveitar a natureza”, explica Camilla Tressoldi dos Santos, co-criadora do Desbravar Turismo.

Um dos passeios mais famosos é a contemplação do pôr do sol na Pedra da Cruz, situada no ponto mais alto da Serra do Pau d’Alho, com degustação de café local (R$ 110 por pessoa). “O Desbravar nasceu desse anseio de desbravar o que Andradas tem de melhor e fazemos questão de servir isso.”

A empresa também oferece opções de passeios com trilhas, escalada em rocha e outros que abordam o turismo contemplativo. O objetivo é sempre mostrar pontos importantes da cidade, como a Pedra do Elefante, o principal cartão-postal de Andradas, que leva esse nome pela formação rochosa remeter a um enorme elefante deitado. Ou o Pico do Gavião, a 1.663 metros acima do nível do mar, que sedia diversos campeonatos de voo livre. Além de eventos musicais, como o Blues na Montanha.

Cidade tem turismo de aventura e natureza com degustação do melhor que Andradas oferece. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Serviço

Casa Geraldo

Endereço: Estrada de Andradas, S/N

Horário de funcionamento:

Loja: diariamente das 9h às 17h. Restaurante: sexta, das 11h15 às 14h; sábados e domingos das 11h15 às 15h. Tours e degustações, de sexta a domingo em horários específicos.

Mais informações: www.casageraldo.com.br/passeios

Vinícola Stella Valentino

Endereço: Estrada Velha Andradas/Caldas, Km 01

Horário de funcionamento:

Loja: diariamente das 9 às 16h (com exceção de domingo que fecha às 14h)

Degustação previamente agendada: sexta, às 14h; sábado às 10h e às 14h e domingo, às 10h

Mais informações: www.stellavalentino.com.br/

Azeite Terras Altas

Endereço: Estrada Pico do Gavião, s/n

Horário de Funcionamento: sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h

Mais informações: www.azeitesterrasaltas.com.br/

Desbravar Turismo

Mais informações: www.instagram.com/desbravar.turismo/