Aparecida e muito mais: guia lista principais igrejas de turismo católico em SP

Além de um lugar para exercício da fé, igrejas, capelas e santuários católicos são, muitas vezes, monumentos históricos, repositórios de obras de arte, cultura e tradição. O Estado de São Paulo tem mais de 8,3 mil igrejas e capelas católicas, das quais 731 estão na capital, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado lançou um guia inédito, em julho, para enumerar mais de 300 templos católicos, além de festas e eventos que valem ser incluídos em roteiros turísticos. A obra traz informações sobre os principais templos católicos paulistas, além de museus sacros, festas, eventos e rotas de peregrinação.

A escolha dos tijolos para o santuário é uma simbologia com a imagem de Nossa Senhora encontrada, que é feita de barro Foto: Taba Benedicto/Estadão

Um dos destaques do guia, o Santuário Nacional, em Aparecida, no Vale do Paraíba, recebe todos os anos cerca de 12 milhões de devotos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O complexo tem capacidade para 75 mil fiéis e é considerado o maior templo mariano (dedicado à Virgem Maria) do mundo e o segundo maior católico, perdendo somente para a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Quem visita pela primeira vez o espaço fica perdido com a grandiosidade. São 72 mil m² visitados diariamente por fiéis e apreciadores da fé de todo o mundo. "O turismo religioso sempre existiu. Mas a peregrinação é diferente; essa eu vou porque tenho fé", diz Ferdinando Mancilio, prefeito de Igreja do Santuário Nacional.

Segundo ele, o movimento por ali é grande o ano todo - algo bastante perceptível após a pandemia. Mas é em outubro, quando a santa é celebrada, que as visitas atingem uma máxima. “Este ano, o dia da festa (12 de outubro) vai cair em final de semana. Provavelmente será um número bastante grande. Quando é em dia de semana, já tem um número expressivo, mas o domingo antes ou domingo depois é sempre maior”, diz.

Por que Aparecida ganhou essa importância?

A devoção da cidade do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, começou em 1717, quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia lançaram suas redes no Rio Paraíba e retiraram das águas uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, feita de barro. Por ter surgido nas águas do rio, a “mãe do Céu morena” ganhou o nome de Aparecida e se tornou a padroeira do Brasil.

Luz do sol faz com que tudo se torne ainda mais poético na Capela das Velas, dentro do Santuário Foto: Taba Benedicto/Estadão

De arquitetura neo-românica, o santuário foi projetado pelo arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto, sendo conhecido por seus tijolos aparentes e pela grandiosidade. No local, está a imagem original de Nossa Senhora Aparecida - aquela encontrada pelos pescadores -, a capela das velas e a Sala das Promessas, que armazena objetos dos mais variados tipos relacionados a pedidos feitos à Nossa Senhora Aparecida para agradecer conquistas ou curas.

Romeiros podem visitar também a Basílica Histórica, igreja de 1888, tombada pelo Condephaat, conselho de defesa do patrimônio histórico do Estado. A conexão entre os dois pontos turísticos é feita pela Passarela da Fé, caminho de 392,20 metros usado pelos devotos como lugar para pagar suas promessas. É comum ver pessoas indo de joelhos até um dos dois pontos.

Há ainda o bondinho, que conecta o Santuário ao Morro do Cruzeiro à Torre Mirante (o passeio todo custa R$ 44) e o Trem do Devoto, que percorre 1,4 km com 20 cenários que retratam os quatro mistérios do Rosário. Outra opção é visitar a Cidade dos Romeiros e a Capela da Pesca Milagrosa.

Roteiro da peregrinação

O Santuário é o maior centro de peregrinações do Brasil, como conta o padre José Helder da Silva, missionário redentorista. “Tratamos não como turismo religioso, mas como consciência de fé, uma peregrinação constante em que devotos de Aparecida vêm a pé pelo Caminho da Fé, ou de carro, ônibus, cavalo, bicicleta, moto.”

O Caminho da Fé é um trecho de mais de 2 mil quilômetros, dos quais aproximadamente 400 km atravessam montanhas da Serra da Mantiqueira por estradas vicinais, trilhas, bosques e asfalto. Ele pode partir de diferentes cidades de São Paulo ou Minas Gerais (sendo o trecho principal desde Águas da Prata), sempre tem Aparecida como destino. A inspiração veio do Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, uma das trilhas mais movimentadas de peregrinação da Idade Média.

Serviço

Santuário Nossa Senhora Aparecida Endereço: Av. Dr. Júlio Prestes, s/n - Centro Horário de funcionamento: todos os dias, das 5h ás 21h

Valores: entrada gratuita. Valores do Estacionamento (a partir de R$ 35).

Visitas guiadas: A partir de R$ 15 (circuito 1, que visita a fachada norte e Cúpula). Idosos a partir dos 60 anos, crianças de 6 a 12 anos, estudantes e professores pagam meia entrada.

Bondinho: de segunda a sexta, das 9h30 às 16h30. Sábado, das 7h às 17h30; Domingo das 7h às 16h30.

O guia de turismo católico de São Paulo está disponível aqui.

Outras cidades

Catedral da Sé é um dos pontos turísticos religiosos mais populares da capital paulista Foto: Divulgação/Catedral da Sé

A própria capital paulista tem forte relação com a fé católica: começou com uma missa, celebrada por padres jesuítas em 25 de janeiro de 1554, no atual Patteo do Colégio. O local ficou conhecido como marco de fundação da cidade, e hoje é um atrativo turístico.

É o caso da Catedral Metropolitana de São Paulo, na Praça da Sé. Em estilo neogótico, começou a ser construída em 1913 e só ficou pronta 40 anos depois. Os restos mortais do cacique Tibiriçá, e dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta estão na cripta da edificação, considerada uma das sete maravilhas brasileiras.

Já fora da metrópole paulistana, um destaque fica em Guararema: a Igreja de Nossa Senhora da Escada, é a única do Brasil que possui a imagem de São Longuinho, conhecido como o santo dos objetos perdidos, em seu altar.

Há ainda por ali a Capela Nossa Senhora D´Ajuda, a Igreja São Benedito, a Igreja de São Lourenço (que pode ser visitada após um agradável passeio de trem até a Vila de Luís Carlos) e a Igreja de Santa Catarina de Alexandria.

Cidade do 'São Longuinho', Guararema, conta com mais algumas atrações religiosas para serem visitadas Foto: TABA BENEDICTO/ ESTADAO

O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, em Embu das Artes, também é um ponto de interesse por preservar peças de arte barroca dos séculos 17 e 18 em um conjunto formado pela Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. O complexo é tombado pelos patrimônios históricos estadual e federal.

Em São Bento do Sapucaí, o destaque é a Igreja Matriz, edificado por volta de 1853, em taipa de pilão, mas revitalizado 32 anos depois. Em Araçatuba, o guia destaca a Catedral Diocesana Nossa Senhora Aparecida, a Capela Santo Onofre e a Paróquia Santuário São João Batista e São Judas Tadeu. E a Catedral Nossa Senhora do Amparo, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e a Igreja São Benedito são os destaques de Amparo, a 130 km de São Paulo.