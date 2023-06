Corpus Christi: Qual o melhor horário para viajar sem trânsito em SP? Veja previsão

Cerca de 5 milhões de veículos vão circular pelas rodovias que saem da capital paulista durante o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, 8. A previsão é de que muitos paulistanos emendem o feriado com o fim de semana. Pelas estradas estaduais concedidas a previsão é da passagem de 2,8 milhões de veículos. Outros 2,2 milhões usarão as rodovias federais. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) alerta para a possibilidade de formação de neblina nas rodovias.

De acordo com a previsão das concessionárias, o tráfego vai se dividir entre três destinos principais: o litoral, o interior e a região da Serra da Mantiqueira. O movimento cresce entre as 15h e as 20h desta quarta-feira, 7, e se torna intenso das 8h às 13h de quinta, 8, horários que devem ser evitados pelo motorista.

Mesmo com a queda na temperatura, a previsão é de que 260 mil carros sigam para a Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. Nas praias, a previsão é de dias ensolarados, apesar do frio. Entre as 9h e as 13 horas de quinta-feira deve funcionar a Operação Descida na Serra, com 7 pistas no sentido do litoral e 3 para a capital. Outros 121 mil veículos vão pegar a Rodovia dos Tamoios em direção às praias do Litoral Norte.

Previsão é de que 260 mil carros sigam para a Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes Foto: Alex Silva/Estadão

O Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, usado também como acesso às cidades turísticas da Mantiqueira, como Campos do Jordão, recebe 665 mil veículos. A Polícia Rodoviária Estadual vai reforçar o policiamento na rodovia de acesso, a Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principalmente no trecho de serra. Principal destino turístico de inverno do Estado, Campos do Jordão deve receber entre 130 e 150 mil visitantes no feriado prolongado, segundo a prefeitura.

Para o interior, cerca de 1 milhão de veículos transitam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que distribui o tráfego para as regiões de Jundiaí, Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto. Ao menos 780 mil carros seguirão pelo Sistema Castello-Raposo. O trecho inicial da Castello Branco, no trevo de Barueri, dá acesso à cidade turística de Santana de Parnaíba, onde as ruas estarão enfeitadas com 800 metros de tapetes coloridos, uma tradição secular do Corpus Christi.

Pelas rodovias federais, 800 mil veículos vão utilizar a Fernão Dias, principal ligação de São Paulo com o sul de Minas Gerais e a capital mineira, Belo Horizonte, para os passeios do feriado. Além de destinos serranos, como Camanducaia e seu famoso distrito, Monte Verde, muitos visitantes seguirão para as cidades históricas da região de Ouro Preto, que tradicionalmente enfeitam ruas e casarões no Corpus Christi.

A Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e margeia a Serra da Mantiqueira, deve receber 660 mil veículos. Pela Régis Bittencourt, ligação da capital paulista com Curitiba e sul do país, trafegam outros 600 mil. No trecho paulista, a rodovia dá acesso às cavernas de Iporanga e Eldorado, no Vale do Ribeira, e à cidade turística de Iguape, que vai cobrir as ruas do centro histórico com tapetes de serragem colorida.

Alerta para neblina

O motorista deve ficar atento aos pontos com neblina durante a saída para o feriado de Corpus Christi. Levantamento realizado pela Artesp apontou 294 trechos rodoviários mais sujeitos a esse fenômeno entre os 11,1 mil km da malha concedida no Estado. A condição climática, que acontece nas primeiras horas do dia e no final da tarde, interfere na visibilidade, deixa a pista menos aderente devido à umidade e aumenta o risco de colisões.

Nas estradas que serão mais usadas no feriado, a Tamoios é uma das mais afetadas. Os trechos com neblinas se estendem do km 15, em Jambeiro, ao km 76, em Paraibuna. Na Anhanguera e na Bandeirantes, fica coberto pela névoa um trecho de 40 km entre Perus, na capital, e Jundiaí, no interior. No Sistema Anchieta-Imigrantes, há formação no trecho de serra, do km 32 ao 46. Quando a cerração é densa, a Polícia Rodoviária Estadual organiza comboios para a descida da serra.