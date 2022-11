Covid-19: Museu do Ipiranga volta a exigir uso de máscaras por alta de casos

Publicidade

Diante do aumento de casos e internações por covid-19 em São Paulo, o Museu do Ipiranga, na zona sul da capital paulista, determinou que o uso de máscaras volte a ser obrigatório dentro de suas instalações. A medida passa a valer a partir desta quarta-feira, 16.

O último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde apontou que estão ocupados 49% dos leitos de UTI destinados à doença na rede pública, e 58% de enfermaria. Hospitais privados, como o Albert Einstein e o Sírio Libanês. também notificaram aumento de internações.

O uso de máscaras também voltou a ser recomendado no transporte público, mas a obrigatoriedade já não é mais válida desde setembro. A Universidade de São Paulo (USP), por sua vez, decidiu retornar com a regra da utilização em ambientes fechados ou com aglomerações.

Na última terça-feira, 14, foram registrados 5.583 novos testes positivos da doença em todo o Brasil, segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes dos últimos sete dias foi de 43.