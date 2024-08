Ela é uma das maiores sopranos do País: ‘A música erudita ‘pisa em ovos’ na questão racial’

A primeira grande ópera de Edna foi Gianni Schischi, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1995. A produção do espetáculo trouxe os seus pais de avião de Minas, com hospedagem no Hotel Glória, tudo chique. A ovação no final do espetáculo amoleceu finalmente o coração do velho Liberalino em relação à carreira musical das filhas.

Esse papel de destaque no Rio foi uma exceção. Edna era preterida – mesmo que a sua voz parecesse a ideal para o papel. Suas suspeitas se confirmaram quando ouviu outra frase quase definitiva: “Não tem condições de colocar uma negra no papel principal”. Ela prefere não entrar nos detalhes das circunstâncias e diz apenas que o fato aconteceu no início dos anos 2000, em São Paulo. “A música erudita ‘pisa em ovos’ na questão racial.”