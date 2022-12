Rodovia Régis Bittencourt: Erosão na pista provoca interdição; veja onde há bloqueio

A Rodovia Régis Bittencourt permanece nesta quarta-feira, 7, com a faixa da esquerda da via interditada na altura do km 363, em Miracatu, no sentido de São Paulo, em razão de uma erosão na pista provocada pelo excesso de chuvas. Essa via liga a capital paulista à cidade de Curitiba.

Erosão na pista provoca interdição na Rodovia Régis Bittencourt. Foto: Arteris Régis/Reprodução

A ocorrência, segundo a Arteris Régis, que administra a rodovia, foi registrada na madrugada desta quarta-feira. Equipes da concessionária estão no local.

⚠Atualização!



Faixa da esquerda segue interditada no km 363, Miracatu, sentido São Paulo, devido a erosão na pista.



🚙Sem registro de fila no local.



Equipes da concessionária atuam no local. https://t.co/4XVmKJUIco — Arteris Régis (@Arteris_ARB) December 7, 2022

No momento, não há registro de fila de congestionamento neste trecho da rodovia onde foi constatada a erosão.