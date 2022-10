Falha de sinalização afeta circulação de trens da Linha 5-Lilás

Continua após a publicidade

Em razão de falha de sinalização, os três da Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo estão operando com restrição na manhã desta terça-feira, 4. Desde as 4h40 da manhã, passageiros enfrentam dificuldade para tentar se deslocar dentro das estações.

Segundo ViaMobilidade, devido à falha de sinalização, os trens ainda estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Capão Redondo e Campo Limpo. Por volta de 12h30, a concessionária responsável pela linha informou que a situação permanecia da mesma forma.

Leia também Passageiro é esfaqueado dentro de vagão do Metrô de SP após discussão

Passageiros enfrentam transtornos após falha na Linha 5-Lilás do Metrô. Foto: Twitter/Reprodução @necas67ferreira

Durante o dia, passageiros relataram pelas redes sociais que estão enfrentando plataformas muito lotadas, assim como dificuldade para acessar as catracas das estações Capão Redondo e Campo Limpo.

Peguei a linha lilás caótica pra simplesmente NÃO TER CHAMADA — Gabi Barreto (@gabs_barretoa) October 4, 2022

Linha 5 lilás, com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Capão Redondo e Campo Limpo, segundo a Via Mobilidade, devido a falha de um equipamento.#ViaMobilidade #Estacao#metrosp — Morena ✨🍀🌻 (@Sales_Loira) October 4, 2022

Metrô mais lotado que o baile do paraisópolis e pra piorar andando em velocidade reduzida 🤩🤩👍 80min em pé e sem sinal na linha lilás que vida boa 🥳 — Julia (@__gomws) October 4, 2022

Continua após a publicidade

Fora das estações, funcionários do Metrô usam alto falante para avisar passageiros sobre o maior intervalo de tempo entre as estações. A ViaMobilidade afirma que técnicos atuam para normalizar a operação no trecho afetado.

Com 20,1 quilômetros de extensão, a Linha 5-Lilás tem 17 estações, entre Capão Redondo e Chácara Klabin.