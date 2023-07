Falha no Bilhete Único em SP: como saber se o cartão foi bloqueado? Veja como fazer a troca

Cerca de 40 mil Bilhetes Únicos, cartão de transporte da capital paulista, estão sendo bloqueados nos últimos dias ao serem usados nas catracas de ônibus, metrô e trens devido a uma falha técnica. O problema ocorre desde a última sexta-feira, 30, o que tem gerado transtornos para a população e longas filas em pontos de trocas de bilhetes.

A SPTrans, companhia que gerencia o transporte público na cidade, pediu desculpas aos usuários e disse que vai substituir todos os bilhetes bloqueados gratuitamente. Afirmou ainda que solicitou reforço no atendimento dos postos de toda a cidade.

“Desde que a questão foi constatada, as equipes técnicas da SPTrans trabalham para reduzir a abrangência ao menor número de cartões possível e, paralelamente, para atender todos os usuários cujos cartões foram bloqueados”, disse a companhia, em nota.

Movimentação de usuários na Estação Pinheiros, da linha Amarela do Metrô; falhas no Bilhete Único têm causado transtorno na cidade Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Após as falhas, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) questionou a Prefeitura de São Paulo sobre os problemas na utilização do Bilhete Único.

“O TCM está solicitando à Prefeitura a explicação sobre as razões do novo problema com os cartões, as medidas tomadas para resolver a situação e a forma de diminuir o impacto aos moradores”, disse o órgão. A SPTrans disse que irá prestar os esclarecimentos solicitados.

Como saber se meu cartão foi bloqueado?

Para saber se o cartão foi bloqueado, o usuário de transporte público pode consultar o status do bilhete único por meio do site da SPTrans: https://scapub.sbe.sptrans.com.br/sa/consultaCartao/. Basta inserir o número do cartão ou CPF e, na sequência, concordar com os termos de adesão. Após acessar, o campo situação indicará se o cartão permanece ativo.

Segundo a SPTrans, se o usuário tiver sido afetado pelas falhas, serão exibidas as mensagens de “Situação: Inativo” e “Observação: Bilhete com erro de leitura”, além de um link com a inscrição “Saiba Mais” que leva para mais informações sobre o caso.

O que fazer se meu Bilhete Único estiver bloqueado?

Os passageiros cujos bilhetes foram bloqueados devem comparecer a um posto de atendimento da SPTrans para análise e, caso ele tenha sido afetado pela falha, será emitida uma segunda via sem custos. Os endereços dos postos de atendimento podem ser encontrados no site da companhia.

O que devo levar ao posto para trocar o cartão?

O passageiro deve levar seu Bilhete Único e um documento oficial de identificação com foto, como RG, CNH ou carteira de trabalho. De acordo com a SPTrans, os atendentes de todos os postos de atendimento estão fornecendo o atestado de comparecimento ao local.