Férias de julho em São Paulo com crianças: um guia de museus, parques e mais para aprender e curtir

As férias de julho estão chegando e o que não falta em São Paulo é opção de programação gratuita ou a preços acessíveis para aproveitar o recesso escolar. Abaixo, reunimos dicas de museus, exposições, parques e atrações que unem sabedoria e lazer para todas as idades.

Museu Catavento

Com a missão de aproximar o público da ciência e da tecnologia, o Museu Catavento vai do átomo ao universo sideral e conquista já pelo local onde está localizado: o Palácio das Indústrias, construção imponente da década de 1920 que abriga 219 instalações espalhadas por uma área expositiva com mais de 12 mil metros quadrados. É para passar o dia se divertindo e aprendendo.

O espaço é dividido em quatro eixos temáticos permanentes: Vida, que explora toda a diversidade e evolução das espécies, incluindo a humana, com borboletário, reproduções de dinossauros, submarino etc.; Universo, dedicada às curiosidades astronômicas da Terra, do Sistema Solar e das galáxias; o Engenho, que encontra um jeito divertido de ensinar princípios da Física por meio de experiências práticas; e Sociedade, com experiências mais filosóficas (mas não menos interessantes) voltadas para conceitos das ciências humanas.

Museu Catavento terá programação especial para as férias de julho 2023 Foto: Werther Santana/Estadão

Até o fim de julho, a grande novidade do Museu Catavento é a exposição Oceano Sem Fronteiras. A curadoria busca mostrar com projeções lúdicas e interativas toda a riqueza de vidas, experiências, espécies e possibilidades dos mares e suas profundezas, propondo reflexões sobre sustentabilidade e preservação desse ecossistema.

O Museu Catavento abre de terça a domingo e os ingressos custam R$ 7,50 (meia-entrada) ou R$ 15 (inteira). Veja os horários de funcionamento e demais regras de gratuidade clicando aqui.

Continua após a publicidade

Endereço: Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo - SP, 03003-060

Museu das Culturas Indígenas

Inaugurado há exatamente um ano, o Museu das Culturas Indígenas é o primeiro aparelho pensado e gerido pelos povos originários. Ao longo de julho, a programação do espaço segue gratuita, com uma série de atividades para celebrar seu primeiro aniversário com exibição de filmes, oficinas, feira de artesanato e apresentações.

Nos dias 8, 9, 16, 22, 23, 29 e 30, os Mestres dos Saberes promovem uma série de atividades voltadas para crianças e focadas no compartilhamento de experiências indígenas por meio de jogos, cantos e danças. Ainda é possível se inscrever para uma das oficinas de artesanato, visitar exposições temporárias ou permanentes e muito mais.

Recém-inaugurada por lá, a exposição Nhe’ẽ ry une beleza e consciência ecológica com mergulho na Mata Atlântica, dividido em quatro eixos temáticos: Viveiro de plantas, Cartografias da floresta, Pedra que canta e Caverna dos sonhos. O melhor é ver a programação completa clicando aqui.

Endereço: R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo - SP, 05002-062

Visitante fotografa uma das instalações artísticas do Museu das Culturas Indígenas Foto: Alex Silva/Estadão

Continua após a publicidade

Museu do Instituto Biológico

A curiosidade das crianças sobre o mundo animal acha espaço de sobra para ser explorado no Museu do Instituto Biológico, onde a exposição permanente Planeta Inseto exibe de forma lúdica, interativa, acessível e educativa todo o universo dos invertebrados. Entre as experiências possíveis, o visitante pode verparte da produção do fio da seda pelas lagartas, conhecer a rotina por dentro de um formigueiro, aprender sobre a hierarquia e organização das abelhas e muito mais. O melhor de tudo: a programação vai de terça-feira a domingo e é totalmente gratuita. Confira os horários e mais atrações clicando aqui.

Endereço: Av. Dr. Dante Pazzanese, 64 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04012-080

Férias de julho 2023 + 1

Museu do Futebol

Nos primeiros sete dias do mês, o Museu do Futebol passa a oferecer atividades gratuitas para todas as idades, com brincadeiras, oficinas, apresentações culturais, torneio de tênis de mesa e até quadras de areia para a prática de beach tennis e futevôlei, além de jogos educativos, quebra-cabeças gigante, futmesa, futebol de botão, arco e flecha e badminton.

A programação ocupa a Praça Charles Miller, a fachada do Estádio do Pacaembu e se estende pelo interior do museu, onde a exposição Rainha de Copas conta a história da seleção feminina de futebol ao longo dos anos de participação na Copa do Mundo Fifa, desde a estreia em 1988. Confira todas as atrações clicando aqui.

Continua após a publicidade

Endereço: Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-010

Estádio do Pacaembu está em obras, mas o Museu do Futebol permanece aberto Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

Parque da Primeira Infância

Inaugurado em junho pela Prefeitura de São Paulo, o primeiro parque público dedicado à primeira infância tem piso monolítico, mais macio exatamente para proteger de quedas, e funciona de segunda a segunda. Apesar de não ter muitos brinquedos ou exposições, é uma ótima opção para brincadeiras lúdicas, patins, patinete, bicicleta e, principalmente, brincar ao ar livre, uma raridade nos tempos atuais.

Endereço: Praça São Sebastião – Rua Fosca, s/n, Jardim Previdência - São Paulo

Zoológico de São Paulo

Continua após a publicidade

Um dos passeios mais tradicionais durante as férias, o Zoológico de São Paulo conta com uma série de espécies, dos menores insetos e moluscos à diversidade de aves, répteis e mamíferos cuidados no local. Todo segundo sábado do mês, o espaço oferece ainda uma experiência de imersão nos hábitos dos animais noturnos.

Girafa é uma das principais atrações do zoológico de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em julho, o Zoológico ainda retoma o Mundo Dino, exposição com cara de aventura pela pré-história e seus maiores predadores. As informações sobre ingressos, preços e horários de visitação podem ser encontradas clicando aqui.

Endereço: Av. Miguel Estefno, 4241 - Água Funda, São Paulo - SP, 04301-905

Mundo do Circo

Com programação totalmente gratuita, o Mundo do Circo é uma grande ode à arte circense com apresentações divididas em três lonas, além do picadeiro a céu aberto, que acaba cativando o público que passa despercebido pelo Parque da Juventude. O local, por sinal, é uma atração à parte, com áreas verdes de sobra para descansar ao ar livre.

Público assiste à apresentação do palhaço Anderson Machado (Caravana Tapioca) com a pulga Maria, no Mundo do Circo SP Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Continua após a publicidade

As atrações de julho podem ser conferidas no site oficial clicando aqui. Por lá, vale também passar pela exposição permanente que conta a história do circo (assista ao vídeo abaixo para saber mais).

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo - SP, 02030-100

Hello Park

Com a premissa de que “aprender brincando é muito mais divertido”, o Hello Park é um parque multimídia cujas atrações trabalham habilidades como o desenvolvimento lógico, criatividade, agilidade, coordenação, reflexos, habilidades de comunicação, atenção, imaginação e memória através de projeções no chão, nas paredes e no teto. É para crianças, mas adultos também correm o risco de se divertirem por lá.

O Hello Park fica aberto de terça-feira a domingo, com ingressos que podem variar entre R$ 49 e R$ 230, a depender do dia. Veja a tabela dos preços, horários de visitação e endereço clicando aqui.