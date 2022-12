Férias escolares: Zoológico de SP terá horários adaptados e retorno gratuito em caso de chuva

O Zoológico de São Paulo já está se preparando para receber mais visitantes ao longo de janeiro, mês de férias escolares e oferecer atividades exclusivas para as crianças. Segundo Eduardo Rigotto, sócio-gestor da Reserva Parques, empresa que administra o Zoo desde 2021, quando ele foi entregue à iniciativa privada, a expectativa é de que, em pleno verão, o volume de visitantes seja similar ao de domingos ensolarados, quando o parque recebe em média 15 mil pessoas.

Para atender ao volume maior de visitantes e melhorar a experiência, ao longo de todo o mês de janeiro os portões do parque vão fechar uma hora mais tarde, às 18h, e será possível retirar um voucher de retorno gratuito caso chova antes das 15h.

“Como o sol fica até um pouco mais tarde no verão, as pessoas poderão aproveitar o parque um pouco mais ou chegar um pouco mais tarde, para quem não gosta de sair tão cedo de casa. É uma experiência que estamos fazendo e, se der certo, podemos tornar esse horário permanente, exceto no inverno, quando a luz solar acaba mais cedo“, diz Eduardo Rigotto.

Além disso, o estacionamento do parque foi ampliado de 1.500 para 2 mil vagas e, em janeiro, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fará uma operação especial de controle do trânsito na região. “O transporte Ponte Orca, que faz o traslado entre o parque e a Estação Jabaquara do Metrô, continuará atendendo quem prefere ir de transporte público”, complementa o gestor.

Colônia de férias e atividades infantis

Para os pais e mães que trabalham e têm dificuldade em entreter as crianças durante esse período de férias, a Zoológico criou também uma colônia de férias, com monitores e atividades voltadas para crianças de 7 a 10 anos.

A novidade funcionará não só para visitas ao zoológico, mas também para o Jardim Botânico, que fica ao lado e é gerenciado pela mesma empresa. Nos dias 17 e 18 de janeiro, os pais poderão deixar os filhos para curtirem uma visita no Zoo. E nos dias 19 e 20, no Jardim Botânico.

Os grupos serão de 50 crianças por dia e as visitas durarão das 13h30 às 17h30. O valor é de R$ 99 por dia e as inscrições poderão ser feitas a partir do dia 26 de dezembro pelo site.

O programa “PJ Masks no Zoo SP”, uma parceria do zoológico com a Disney que começou em dezembro, continuará com atividades lúdicas educativas e ambientes tematizados para os pequenos ao longo de janeiro. No desenho animado da Disney, os PJ Masks são heróis que defendem o meio ambiente.

Visitas noturnas

Aos sábados, o parque também oferecerá visitação noturna com ingresso mais barato. A atração “Noite Animal” vai das 19 às 22 horas - com entrada permitida até às 20 horas - e conta com serviço de alimentos e bebidas. Ao longo de todo o mês, o valor único do ingresso da atração será de R$ 99,00 reais. Crianças até 2 anos não pagam.

“É feito um circuito especial dentro do parque, passando somente pelos animais que têm hábitos noturnos, para que o visitante possa vê-los quando estão em plena atividade“, explica Rigotto. “Temos também educadores em cada recinto, explicando as características e os hábitos de cada animal.”

Como visitar o Zoológico de São Paulo

O Zoo SP fica na Av. Miguel Stefno, na zona sul da capital, e funciona todos os dias, das 9h às 17h, com exceção dos dias 24 e 31, quando fechará às 16h. No dia 1º de janeiro o parque estará fechado e a partir do dia 2, até o dia 31, o funcionamento vai até as 18h.

O ingresso para o parque custa R$ 69,90 a inteira e R$ 34,95 a meia entrada. Já o Zoo Safári, em que as pessoas podem avistar os animais de dentro do carro, funciona das 10h às 17h e custa R$ 49,90 a inteira e R$ 24,95 a meia entrada. O acesso fica na Avenida do Cursino.

Ambos os ingressos podem ser comprados pelo site ou nas bilheterias presenciais. Crianças até 4 anos não pagam e as de 5 a 12 anos pagam meia-entrada.