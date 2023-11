‘Golpe da Sedução’: Polícia Civil prende grupo conhecido como ‘Tropa do Sequestro’ na Vila Madalena

A Polícia Civil prendeu na madrugada desta quarta-feira, 1º de novembro, um grupo de cinco pessoas acusadas de praticarem o “Golpe da Sedução”. Elas foram presas em flagrante na Vila Madalena, bairro da zona oeste de São Paulo, mesma região onde realizavam sequestros-relâmpago, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

O flagrante foi feito na Rua Aspicuelta, uma das mais movimentadas pela boemia da Vila Madalena, quando uma equipe de patrulhamento da Polícia Civil avistou três homens, de idades entre 25 e 33 anos, com “atitudes suspeitas” no interior de um carro VW/Gol. Eles estavam com os vidros fechados e, durante a abordagem, os agentes encontraram uma arma de fogo com um dos suspeitos. Eles alegaram que estavam frequentando um dos bares da região com mais duas mulheres, de 24 e 18 anos.

Segundo a SSP, os policiais receberam informações de que as mulheres agiam no interior de casas noturnas da Vila Madalena, onde atraíam vítimas “no intuito de praticar crime de sequestro-relâmpago”. Elas levavam outros homens para um local, onde eram supostamente abordadas por homens armados.

Polícia Civil prende grupo conhecido como 'Tropa do Sequestro' que atuava na Vila Madalena Foto: Daniel Teixeira / Estadão

Os cinco suspeitos foram levados para a delegacia do 75º DP – Jardim Arpoador, onde os investigadores relataram sobre um sequestro-relâmpago ocorrido em 21 de outubro deste ano, com as mesmas características do grupo.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, as duas mulheres seduziam dois ou três homens nas casas noturnas, ingeriam bebidas alcoólicas e posteriormente os convidaram para outro local, onde levavam os pertences das vítimas. Os indiciados organizavam as divisões de tarefas, entrando e saindo do estabelecimento a fim de visualizar as feições das vítimas. Segundo a SSP, o grupo é conhecido nas redes sociais e até mesmo nas casas noturnas como “Tropa do S” (“Tropa do Sequestro”).

O caso foi registrado como associação criminosa, receptação e posse ilegal de arma de fogo e localização/apreensão de veículo.