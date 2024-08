‘Golpe do empréstimo milionário’: suspeito de enganar empresários é preso em SP

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, prenderam um dos principais suspeitos de participar do “golpe do empréstimo milionário”. O mandado de prisão contra Wittenberg Magno Ribeiro foi cumprido na segunda-feira, 5, em um complexo comercial de luxo na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na Vila Nova Conceição, zona sul da capital paulista.

“O envolvido tinha seis números de CPF. Ele está envolvido num golpe que resultou em R$ 1,460 milhão de prejuízo para uma das vítimas”, disse o órgão. A defesa dele não foi localizada.

Imagem da Mercedes Benz C180 recolhida pelos policiais. Foto: Divulgação/Deic

No escritório que ele mantinha no complexo comercial, a equipe recolheu aparelhos celulares, computadores e documentos, além de recolher um veículo Mercedes Benz C180. Todo o material será utilizado na investigação. A ação foi realizada por policiais da 5ª Delegacia Disccpat (Investigações sobre Roubo a Bancos). A apuração apontava Ribeiro pelo crime de aplicar golpes em grandes empresários.

“ Ele conseguia convencer, da sua influência nos negócios, para a vítima obter empréstimos vantajosos. O interessado era orientando a abrir uma conta para receber o dinheiro. Também depositar valores a título de comissão nas contas da empresa do criminoso. O golpe acontecia quando a vítima realizava o aporte de verba para o golpista”, afirma o órgão.

Ribeiro foi indiciado por estelionato e associação criminosa. Ele tem 23 processos em seu desfavor junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Também é investigado por esse esquema no Rio de Janeiro e Paraná, conforme o Deic.