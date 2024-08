Homem que participou do sequestro de filha de Silvio Santos é preso em SP

Um homem que já cumpriu pena por participar do sequestro da filha do apresentador Silvio Santos, Patrícia Abravanel, em 2001, foi preso nesta quarta-feira, 21, por policiais civis do 32º Distrito Policial, de Itaquera, zona leste de São Paulo, no mesmo dia em que o crime completa exatos 23 anos (relembre o caso abaixo). O suspeito, que não teve o nome informado, foi detido ao lado de outro homem pelos crimes de jogos de azar, tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Os agentes flagraram a dupla vendendo entorpecentes e localizaram um bar onde os suspeitos praticavam o crime. No local, a polícia apreendeu cinco máquinas caça-níquéis. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que um dos homens já tinha sido preso “em flagrante por um sequestro em 2021″, mas sem informar as identidades do sequestrador e da vítima. A defesa dos suspeitos não foi localizada

Patrícia Abravanel foi sequestrada em agosto de 2001 e ficou em cativeiro por uma semana, sendo libertada só depois do pagamento do resgate. Foto: Robson Fernandjes/Estadão

PUBLICIDADE O próprio sequestrador confessou aos policiais, depois de ser preso, o seu envolvimento com sequestro de Patrícia. “Fomos até essa casa para verificar tráfico de drogas e no local constatamos dois indivíduos que estavam praticando o tráfico, e que foram autuados em flagrante. Para a nossa surpresa, um dos autores participou do sequestro da Patrícia Abravanel”, disse a delegada Vanessa Guimarães, do 32º DP, em entrevista ao Brasil Urgente, da Band. “Ao ser abordado, ele admitiu que já tinha passagem por sequestro, mas não nos informou qual seria a vítima. Quando chegamos à delegacia, nós consultamos a folha de antecedentes dele e constatamos que a vítima foi a Patrícia Abravanel. Após a constatação, ele admitiu que participou desse sequestro”, acrescentou a delegada.

O apresentador Silvio Santos, ícone da televisão brasileira e dono do SBT, morreu no último sábado, 17. Há 23 anos, em 21 de agosto de 2001, uma de suas filhas, Patrícia Abravanel, foi sequestrada por Fernando Dutra Pinta e por Esdras Dutra Pinto, que invadiram a mansão da família, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital, armados e disfarçados de carteiros. Eles renderam o vigia da casa, tomaram a arma do funcionário e fugiram com a filha do empresário no próprio carro de Patrícia.

Com 23 anos na época, e cursando Administração de Empresas, Patrícia ficou uma semana sob o domínio dos criminosos numa casa também no Morumbi, usada como cativeiro. Ela foi solta mediante o pagamento do resgate de R$ 500 mil.

O então governador de São Paulo Geraldo Alckmin participou das negociação com Fernando Dutra, que chegou a manter Silvio Santos refém dentro da mansão do comunicador, no Morumbi. Foto: Agliberto Lima/ Estadão

Fernando Dutra Pinto conseguiu escapar, apesar da intensa perseguição policial. No dia seguinte, por volta das 7h, o sequestrador pulou o muro da mansão de Silvio Santos e manteve o apresentador refém por sete horas. O criminoso só se entregou depois de conversar com o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que fez a negociação direto no local.

Publicidade

Fernando Dutra Pinto morreu após cinco meses na prisão. Outros quatro envolvidos pelo sequestro, que já estavam presos preventivamente, foram condenados pela Justiça. Depois do episódio, o empresário reforçou a própria segurança e de todos da família. O caso será retratado no filme Sílvio, que tem data para ser lançado em setembro deste ano.