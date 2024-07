Investigações miram compras de BMW, Mercedes e Ferrari pelo PCC no Tatuapé

A equipe do 30.º Distrito Policial (Tatuapé) chegou à garagem de um prédio comercial da Rua Antônio de Barros no fim da tarde de 4 de maio de 2023. A vítima estava dentro de um Toyota Corolla preto, blindado. Ao seu lado, a pistola calibre 9 mm com uma cápsula deflagrada.

A porta estava aberta e o motor, ligado. No chão, ao lado do motorista, 18 bitucas de cigarro. O cenário parecia ser o de um suicídio, inclusive pela mensagem que o homem que jazia no carro havia mandado para a mulher uma hora antes.