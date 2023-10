‘Jurassic Park’ reabre no interior de SP com dinossauro de 15 metros; veja onde fica

Fechado por mais de um ano para reformas, o Parque Rocha Moutonnée de Salto reabriu seus portões no último sábado de setembro com novas réplicas gigantes de dinossauros, cenários “instagramáveis” com homens das cavernas e pistas de acessibilidade. Às margens do Rio Tietê e a 100 quilômetros da capital, o parque já distribuiu mais de 10 mil ingressos para visitas e planeja reativar suas trilhas até o verão deste ano.

A grande novidade do “Território dos Dinossauros” é literalmente gigante: com 15 metros de altura, a réplica de um braquiossauro foi posicionada na entrada do local e ultrapassa as árvores do entorno, sobrepondo-se no cenário e visível até o outro lado do Tietê. Só o pescoço do bicho pesa 4 toneladas e o radier (a laje construída para a sua sustentação) tem outras 40.

Outras três novas réplicas de dinossauros foram acrescentadas ao parque e as outras nove que já existiam foram revitalizadas. A principal alteração foi pintar o “efeito Mona Lisa” nas peças, que cria a ilusão de os olhos dos bichos acompanharem o visitante a partir de qualquer ponto em que eles sejam observados. A paisagem sonora formada por caixas de som que emulam o barulho dos animais e as pegadas impressas no chão também ajuda a aumentar a imersão no clima de “Jurassic Park” do espaço.

A ideia de criar um Território dos Dinossauros no interior de São Paulo não veio do nada. O ponto de partida para a ideia foi a Rocha Moutonnée, que dá nome ao parque e é uma das principais evidências científicas que sobraram do que foi o período glacial na América do Sul, há centenas de milhares de anos. Ali do lado, em Itu, o Parque Geológico do Varvito guarda uma formação similar, mas com menos atrações e alterações no entorno.

Entrada do 'Território dos Dinossauros' no Parque Rocha Moutonnée, em Salto Foto: Taba Benedicto / Estadão

O valor histórico da região em que a rocha está localizada, entretanto, foi descoberto apenas na década de 1940 e, só mais de meio século depois, uma área com mais de 43 mil metros quadrados foi finalmente tombada pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo).

Foi só em 2012 que chegaram os primeiros dinossauros (de plástico). Menos de uma década depois, R$ 5 milhões foram investidos para a reforma e as revitalizações feitas no local. Antes do acesso ao parque, uma videoaula de oito minutos detalha a criação do universo, a extinção dos dinossauros e a evolução da humanidade desde a pré-história.

Prefeitura de Salto investiu R$ 5 milhões nas obras de revitalização do Parque Rocha Moutonnée Foto: Taba Benedicto / Estadão

“É a história do mundo contada a céu aberto”, diz Wanderley Rigolin, secretário de Turismo de Salto.

Em menos de uma hora, é possível passar por todas as atrações do Território dos Dinossauros, que incluem ainda a simulação de um plesiossauro, espécie marinha que não chega a dar as caras por lá e só é identificável pela placa com seu nome e pelas bolhas que saem do lago. Mas se o trajeto pode decepcionar alguns adultos, a atração ainda encanta aqueles que tinham visitado sua versão antiga e, especialmente, as crianças.

“A estrutura está bem diferente. Os lugares estão mais restritos e o espaço mais organizado, melhor sinalizado”, diz Raquel Souza, de 34 anos. Ela e o marido, Fabiano Souza, de 40, saíram de Indaiatuba com os filhos Miguel e Camile para conhecer a nova versão do parque, que conquistou o caçula. “Ele está achando tudo maravilhoso, muito lindo”, comenta a mãe.

Rocha Moutonnée, que dá nome ao parque, é importante evidência científica do período glacial na América do Sul Foto: Taba Benedicto / Estadão

Para o próximo verão, Wanderley pretende inaugurar um novo centro turístico em Salto, à beira do Rio Tietê e focado na arte, história e cultura locais. Uma passarela com mirante e um espaço com paredes de vidro e quiosques sobre a correnteza já estão em construção, assim como as ideias para uma “calçada da fama” uma estátua em homenagem ao cineasta Anselmo Duarte.

“Salto é uma instância turística desde 1989, mas ele vai começar de fato agora”, diz o secretário. “Turismo é renda para o município.”

Fabiano e Raquel Souza, de 40 e 34 anos, saíram de Indaiatuba para lvar os filhos Miguel e Camile para conhecer a nova versão do Parque Rocha Moutonnée, em Salto Foto: Taba Benedicto / Estadão

Os ingressos para o Parque Rocha Moutonnée são gratuitos, mas precisam ser retirados previamente pelo site (clique aqui).

Serviço

Endereço: Rod. Rocha Moutonée, s/n - Lot. Terras de Sao Pedro e Sao Paulo, Salto - SP, 13328-300