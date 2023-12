Loja do McDonald’s é depredada no centro de SP

Uma unidade do McDonald’s na região da Avenida São João com a Avenida Ipiranga, no centro da capital paulista, foi alvo de depredação e vandalismo na noite de segunda-feira, 4. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), profissionais que fazem entrega de comida por aplicativo se juntaram para depredar a lanchonete, após desentendimento com funcionários.

“Os dois policiais de patrulhamento de rua presentes no local, assim que identificaram o tumulto, solicitaram reforço para dispersar os agressores, que estavam em maior número, já que eles não possuíam equipamento de menor potencial ofensivo para controlar o tumulto”, afirmou a SSP.

Unidade do McDonald's é alvo de depredação no centro de SP. Foto: Reprodução/Google Street View

Enquanto aguardavam o reforço, os policiais fizeram a proteção das pessoas que estavam em um hotel ao lado e se abrigaram para não serem atingidos por objetos lançados contra elas, de acordo com a investigação.

Segundo a SSP, os agressores, que estavam em motos, se dispersaram quando a viatura de apoio chegou ao local.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana disse que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) compareceu no local da ocorrência, que foi atendida pela Polícia Militar.

Procurado, o McDonald’s não foi localizado. O espaço permanece aberto para manifestação.

Continua após a publicidade

Bar Brahma foi atacado com pedradas

No fim de semana, o Bar Brahma, localizado no cruzamento entre as avenidas Ipiranga e São João, uma das esquinas mais famosas do centro, foi alvo de um ataque a pedradas, como mostraram vídeos feitos por moradores da região. Um carro estacionado na frente do estabelecimento também foi depredado.

De acordo com a SSP, a confusão começou após um suspeito de tentar furtar um cliente em frente ao estabelecimento ser agredido por frequentadores da região.