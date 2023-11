Mirante no centro de SP tem policiamento reforçado após roubo de corrimãos; veja vídeo

O mirante da Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, teve a segurança reforçada nesta quarta-feira, 8, após a repercussão do vídeo divulgado pelo Estadão na terça-feira, 7, que mostrava dois homens roubando os corrimãos de uma escadaria em plena luz do dia. Logo pela manhã, a escada foi lavada e homens tanto da Guarda Civil Metropolitana (GCM) quanto da Polícia Militar (PM) circulavam pelo local. Porém, os corrimãos que foram recuperados pela polícia em um ferro-velho horas após o crime ainda não tinham sido recolocados.

Imagens do policiamento reforçado circularam em grupos de WhatsApp de moradores e comerciantes da região, acompanhadas de mensagens em tom de alívio. Policiais também aumentaram a segurança nas rotas de fuga do túnel de acesso para a ligação Leste-Oeste e para a saída da Avenida 9 de Julho.

“A SSP está direcionando esforços para combater a criminalidade no centro de São Paulo, uma área considerada prioritária. Devido a esses esforços, ao longo deste ano, 4.932 infratores foram presos ou apreendidos na região central de São Paulo, o que representa um aumento de 29,7% em relação ao mesmo período de 2022”, diz a Secretaria da Segurança Pública, em nota

O mirante, que recebeu o nome de Belvedere Roosevelt, foi inaugurado pela Prefeitura de São Paulo há menos de dois meses, em setembro deste ano, ao custo de cerca de R$ 4 milhões. O novo espaço de lazer e convivência tem vista para a Avenida Radial Leste-Oeste e as escadarias da praça de mesmo nome.