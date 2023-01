Motorista é sequestrado por quadrilha e caminhão fica abandonado na Marginal do Pinheiros

Um caminhão de carga foi abandonado na Marginal do Pinheiros, zona sul paulistana, após um motorista e seu ajudante serem sequestrados por uma quadrilha. A abordagem ocorreu na madrugada desta terça-feira, 10, na Avenida Octalles Marcondes Ferreira, no bairro Campo Grande, na zona sul. As vítimas foram libertadas horas depois em uma estação de trem.

Ocorrência foi registrada como roubo pelo 98º Distrito Policial (Jardim Miriam)

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o motorista do caminhão e seu ajudante, de 52 e 68 anos, contaram que foram abordados por cinco indivíduos armados e levados para um cativeiro.

Durante o percurso até o local, eles tiveram os objetos pessoais roubados e foram obrigados a fornecer as senhas dos cartões bancários. Enquanto isso, o caminhão foi abandonado pelos criminosos na Marginal do Pinheiros.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que foi acionado por conta do caminhão abandonado e que os agentes realizaram os bloqueios e medidas de segurança para a fluidez do trânsito. O bloqueio durou aproximadamente uma hora e a pista foi totalmente liberada às 7h40.

Policiais militares também foram acionados para atender a ocorrência e, por meio de pesquisas realizadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Copom), localizaram as vítimas momentos depois. O caminhoneiro e seu ajudante foram libertados pelos criminosos nos arredores de uma estação de trem.

A ocorrência foi registrada como roubo pelo 98º Distrito Policial (Jardim Miriam) e o caso é investigado pela Polícia Civil.