Motorista que atropelou jovens em SP tinha 7 infrações por excesso de velocidade, diz delegada

De acordo com os advogados de defesa, Thalita Beserra, Francisco Ferreira e Thaís Vianna, o caso “foi uma fatalidade”. Eles alegam que as vítimas, Isabela e Isabelli, atravessaram a via quando o semáforo ainda estaria fechado para elas e que o estudante não as teria visto.

“Ele prestou socorro no mesmo momento, não se evadindo do local. E o teste para embriaguez deu negativo”, completaram os defensores. Imagens mostram o seu carro em alta velocidade. Os corpos das vítimas foram lançados a 50 metros do local.