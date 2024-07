MP propõe arquivar investigação contra suspeitos de agredir repórteres do ‘Estadão’ em São Sebastião

Conforme foi relatado no inquérito aberto pela Polícia Civil, os repórteres Renata Cafardo e Tiago Queiroz faziam a cobertura da destruição causada pelo temporal quando viram que o condomínio Villa de Anoman, no bairro de Maresias, estava alagado. Eles registravam o fato quando foram cercados por moradores do local, que passaram a proferir xingamentos e exigir que as fotos fossem apagadas.

Um dos moradores tentou dar uma “chave de braço” e puxar a câmera de Tiago, enquanto um homem empurrou Renata, que caiu no chão, alagado. Sob ameaças, as vítimas precisaram sair do local.