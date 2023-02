Repórteres do Estadão são agredidos durante cobertura da tragédia em São Sebastião

Um grupo de moradores do condomínio de luxo Vila de Anoman, em Maresias, São Sebastião, agrediu fisicamente e com palavrões a reportagem do Estadão que cobria a tragédia no litoral norte de São Paulo.

Um deles obrigou o repórter fotográfico Tiago Queiroz a apagar fotos que tinha feito das ruas do condomínio alagado, com carros danificados. Queiroz, no entanto, salvou as imagens em outro cartão de memória. Outro morador empurrou a repórter Renata Cafardo em um alagamento e tentou roubar seu celular. Um funcionário do condomínio e outros moradores tinham autorizado a reportagem a entrar no local.

Leia também Prefeitura de São Sebastião divulga nomes de 12 mortos nas chuvas do litoral de SP

Moradores do condomínio Vila de Anoman agrediram profissionais do Estadão em Maresias Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Quando esse grupo viu a reportagem, no entanto, passou a xingar a equipe com palavrões e acusar o Estadão de ser “comunista e esquerdista”. Em seguida, passaram a empurrar o fotógrafo e a repórter.

Queiroz foi cercado, sua câmera foi puxada e depois um deles tentou tirar o celular da mão da repórter. Como não conseguiu, empurrou Renata para um alagamento, que caiu na água. Ele só parou a agressão porque moradores que passavam na rua o seguraram.

Agressor só parou após ser contido por outros moradores do condomínio Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

A reportagem conseguiu fotografar o grupo, mas não tem a identificação deles. Eram cinco homens e uma mulher. Um deles se identificou como sub síndico do condomínio. O Vila de Anonan tem 30 casas, com 315 metros quadrados e piscina privativa, anunciadas para venda por R$ 3,5 milhões. Após as tragédias que mataram ao menos 40 pessoas, o grupo estava indo à praia quando parou para agredir a reportagem.

Continua após a publicidade

Condomínio Vila de Anoman ficou com ruas alagadas e carros foram danificados Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Este mês diversas entidades em defesa da liberdade de imprensa estiveram em Brasília com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para entregar um dossiê sobre violência contra jornalistas no País. Foi então criado, em parceria do governo, sociedade civil e judiciário, um observatório para reunir e dar rapidez às investigações contra violência contra a imprensa.

Nesta terça-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que enviou o caso à apreciação do Observatório da Violência contra Jornalistas, órgão da pasta, para acompanhamento das providências legais visando à proteção da liberdade de imprensa.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, criticou a agressão aos jornalistas. “Uma imprensa livre é pilar fundamental da nossa democracia”, escreveu em suas redes sociais.

Desde os atos golpistas de 8 de janeiro, dezenas de jornalistas e comunicadores foram agredidos fisicamente e impedidos de trabalhar. A liberdade de imprensa é garantida por lei no País.

Em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) repudiou “com veemência as agressões”. “É inadmissível que profissionais de imprensa sejam atacados por exercerem seu papel de levar para a sociedade informações de interesse público. A Abraji se solidariza com os jornalistas agredidos e exorta as autoridades locais a identificar e responsabilizar os agressores”, disse em nota.

O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo (SJSP) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) pedem a apuração do ataque e que os autores “dessa tentativa de cercear o livre trabalho da imprensa” sejam responsabilizados. “Que neste momento de grande dor, os familiares das vítimas possam encontrar conforto e serenidade. E que os profissionais de imprensa possam realizar esta dificílima cobertura sem o receio de serem atacados de maneira covarde por aqueles que desprezam o luto de uma tragédia.”