Natal com jeito de Europa? Esse passeio está a menos de 2h de SP; veja vídeo

Um natal que mistura a tradição cristã com o folclore holandês e deixa as ruas brilhando, leva shows às praças públicas e domina um espaço de 3 mil metros quadrados dedicados às decorações para as festas de fim de ano. Conhecida como a “capital das flores”, é assim que Holambra, no interior do Estado e a pouco mais de 130 quilômetros da capital paulista, tem se consolidado também como um dos principais destinos natalinos do Estado.

Desde o último dia 25, a Prefeitura lançou o programa “Natal Mágico de Holambra”, com desfile de carros alegóricos, flores e personagens natalinos pelo centro da cidade. Até o próximo dia 23, a programação inclui também apresentações musicais gratuitas, dos corais natalinos aos covers de Elvis Presley.

Turistas de várias partes do Estado, principalmente das cidades mais próximas, como Campinas e Jaguariúna, têm visitado Holambra como opção de bate e volta para uma programação especial em família. Eduardo e Daiane Sales, de 32 e 30 anos, saíram de Campinas na noite de uma sexta-feira para levar as filhas Valentina e Laura, de 5 e 9. “É a primeira vez que estamos em Holambra. Viemos conhecer exatamente porque ouvimos falar que o Natal aqui é diferente”, conta Eduardo.

Eduardo e Daiane Sales, de 32 e 30 anos, saíram de Campinas para levar as filhas Valentina e Laura, de 5 e 9, até Holambra Foto: Ricardo Lima/Estadão

Para além das atrações aos fins de semana, Holambra espalhou o clima natalino pelos principais pontos da cidade. Locais como o Deck do Amor, a Praça dos Coqueiros e a Praça do Divino Espírito Santo receberam peças decorativas, como presépios, anjos e papais-noéis de LED.

O famoso Moinho Povos Unidos, um dos maiores da América Latina e marca registrada da cultura holandesa no município, tornou-se uma parada ainda mais obrigatória do que já era, atraindo turistas ansiosos para registrar as luzes no cenário “instagramável”.

Expoflora

Responsável pelas principais atrações de Holambra, o Expoflora não chega a ter uma programação natalina do mesmo tamanho que a tradicional exposição de flores da primavera, mas nem por isso os números deixam de impressionar: são 3 mil metros quadrados de espaços indoor decorados, cem árvores de Natal espalhadas pelo local e uma iluminação composta por mais de 200 mil LEDs.

É pisca-pisca espalhado pelas lojas, bosques, paredes, tetos, banheiros, estandes e todo canto possível. Além da decoração, o local também oferece uma praça de alimentação com opções de pratos holandeses ou desenvolvidos especialmente para a data (saiba mais abaixo); lojas de souvenirs; o tradicional shopping das flores, com os principais lançamentos de espécies híbridas criadas para a última edição da Expoflora; uma fazendinha com animais vivos; a Mostra de Paisagismo, com dicas de decoração para as festas de fim de ano; e um parque de diversões com atrações para crianças de todas as idades.

Apresentação do coral natalino no Expoflora, em Holambra Foto: Ricardo Lima/Estadão

Frequentadoras dos eventos primaveris do Expoflora, Isabela Souza, de 30 anos, também saiu de Campinas com a mãe, Rosângela Merenciano, de 66, e a avó Elizete Merenciano, de 90, para visitar pela primeira vez a programação natalina no mesmo espaço. “Ainda não conhecíamos o Natal. Está muito diferente, mas continua lindo. É uma opção com comida boa, para passar o dia, comprar algumas lembrancinhas e voltar”, diz Rosângela.

O casal Gisele e Iberê Nóbrega, também de Campinas, foi até o Expoflora para oferecer uma experiência única de Natal aos filhos João e Joaquim, de 1 e 3 anos. “Eles estão adorando e achando tudo lindo”, disse a mãe empolgada. Foi ela quem teve a ideia de levar a família até a cidade vizinha depois de ter visto nas redes sociais as fotos da decoração e dos shows no espaço.

A programação também oferece atrações culturais que traduzem o clima natalino, ou o que esperamos dele, para a realidade de Holambra. As cantatas do coral de Natal são quase simultâneas à apresentação de danças típicas do folclore holandês, nas quais seis casais de jovens apresentam valsas, marchas e mazurcas inspiradas na natureza, nas profissões tradicionais e nas histórias passadas de uma geração à outra dos imigrantes holandeses.

Danças do folclore holandês integram a programação do Expoflora Foto: Ricardo Lima / Estadão

“Acho que é importante unificarmos essas tradições, que são muito fortes aqui em Holambra”, comenta Matheus Rosa, de 22 anos. Ele e os amigos Fernanda Macedo e Erick Fernandes, de 26 e 25 anos, participaram da apresentação de danças tradicionais no evento.

Essa fusão do folclore holandês com as tradições norte-americanas e brasileiras de Natal acaba criando um ambiente singular, onde meninas com avental e sapatos de madeira ficam lado a lado com renas e bonecos de neve embaixo da chuva de espuma que simula o inverno às vésperas do verão no hemisfério sul.

Boulevard Holandês

A principal rua de Holambra para quem quer explorar a programação boêmia e gastronômica da cidade é o Boulevard Holandês (R. Dória Vasconcelos), também repleta de luzes natalinas de uma ponta à outra. A rua é formada por casinhas coloridas inspiradas no estilo arquitetônico da Holanda e concentra alguns dos melhores bares e restaurantes da cidade.

Por lá, o Martin Holandesa é considerado um dos pontos mais tradicionais do município. O espaço foi fundado como confeitaria em 1955, quando o imigrante holandês Martin Heinrich chegou ao Brasil. Nas décadas seguintes, o grupo se expandiu para outros negócios, mas mantém no mesmo local o restaurante, que hoje é administrado por Frank Gerritsen, filho do fundador.

Boulevard Holandês é principal rua para aproveitar a boemia e gastronomia de Holambra Foto: Ricardo Lima / Estadão

Sob os cuidados do chef David Inaba, o Martin Holandesa desenvolveu um novo cardápio inaugurado neste mês e a “tortinha natalina”, uma sobremesa temática vendida exclusivamente na Expoflora. “Eu e minha equipe de confeiteiros criamos esse doce justamente para trazer a coloração do Natal, através das glaçagens em verde e vermelho, com uma base de torta e creme amanteigado, composto por lâminas de amêndoa e a cereja, que é um símbolo e ingrediente muito usado no dia a dia das festas de fim de ano”, explica.

Ainda no Boulevard, o Casa Bela é outro restaurante com cardápio inspirado na gastronomia holandesa, enquanto a cervejaria artesanal Holambier é o ponto preferido para quem quer uma noite mais descontraída. Com lojas de souvenirs e artesanatos locais, a rua inteira é uma parada obrigatória para os turistas, de dia ou de noite, mesmo fora das comemorações natalinas.

Serviço

Expoflora

Endereço: Alameda Maurício de Nassau, 675 - Centro, Holambra - SP, 13825-000

Aberto toda sexta-feira e sábado, até 23 de dezembro

Horário: 16h à 0h

Preços: a partir de R$ 60

Martin Holandesa

Endereço: R. Dória Vasconcelos, 144 - Secção A, Holambra - SP, 13825-000

Holambier

Endereço: R. Rota dos Imigrantes, 653 - Centro, Holambra - SP, 13825-000

Casa Bela

Endereço: R. Dória Vasconcelos, 81 - Secção A, Holambra - SP, 13825-000

Moinho Povos Unidos

Endereço: Alameda Maurício de Nassau, 249 - Centro, Holambra - SP, 13825-000