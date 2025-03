Ônibus com 45 pessoas cai em ribanceira na Dutra; adolescente morre e 26 pessoas ficam feridas

Sete pessoas foram encaminhadas com ferimentos leves para o Hospital Regional de Taubaté, duas para Aparecida, duas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Amaretama, em Pingamonhangaba e outras 15 para o pronto-socorro do hospital de Pindamonhangaba - entre elas o adolescente que morreu.

A Polícia Rodoviária Federal diz ainda que não há asfalto cedido no local do acidente, mas sim um meio fio que divide o acostamento do barrando. “Durante manobra realizada pelo motorista (do ônibus) uma das rodas do ônibus subiu nesse meio fio e o veículo perdeu o equilíbrio, caindo na ribanceira. Com o peso do ônibus a sarjeta do meio fio danificou-se, mas o asfalto do acostamento está intacto."