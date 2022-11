Pode pagar pedágio com cartão? Veja rodovias de SP que já aceitam sistema por aproximação

Publicidade

SOROCABA – As concessionárias de rodovias de São Paulo estão sendo incentivadas a adotar o pagamento com cartão por aproximação ou celular para aqueles motoristas que ainda não usam o sistema de cobrança automático. Atualmente, 68% dos usuários passam pelas cabines sem parar. Para os demais, 80 praças de pedágio já aceitam o pagamento por aproximação em todo o Estado, sendo 60 por meio de crédito ou débito e 20 somente por débito.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o objetivo é ampliar as opções de pagamento e tornar a cobrança nas cabines mais rápida do que o recebimento em dinheiro. Cartões que precisam de senha ainda não estão sendo aceitos.

Os motoristas podem optar também pelo cartão carregável, sem senha ou PIN, desde que tenham a tecnologia de aproximação NFC (Near Field Communication). O usuário aproxima essa mídia do sistema leitor instalado na praça de cobrança manual e o valor da tarifa é debitado automaticamente. Além de evitar o uso de dinheiro e acabar com o problema do troco, o pagamento com cartão garante rapidez, pois a operação leva em média dez segundos. Outro aspecto é a segurança sanitária, evitando o contato entre cobradores e motoristas, no momento em que ressurgem os casos de covid-19 no Estado.

Essas novas opções já estão disponíveis em alguns dos principais corredores de trânsito do Estado de São Paulo. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital ao interior pela região de Campinas, e no Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, a forma de pagamento entrou em operação nesta quinta-feira, 17. No Sistema Anchieta-Imigrantes, principal acesso à Baixada Santista, e no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que liga a capital ao Vale do Paraíba, o pagamento por aproximação já é aceito desde julho do ano passado.

Pedágios paulistas passam a aceitar pagamento por aproximação nas cabines de cobrança. Foto: Artesp/Divulgação

Conforme a Artesp, 22 rodovias que integram a malha concedida recebem o pagamento por aproximação. Na Dom Pedro I, as praças de Igaratá, Itatiba e Atibaia estão equipadas, assim como os pedágios de Paulínia e Engenheiro Coelho na Professor Zeferino Vaz. Os pedágios de Jundiaí, na Constâncio Cintra, e de Louveira, na Romildo Prado, aderiram. No Sistema Anchieta-Imigrantes, acesso à Baixada Santista, estão equipadas as praças de Riacho Grande, Diadema, Eldorado, Batistini e Piratininga. Também operam os pedágios de Santos, na Domênico Rangoni, e de São Vicente, na Padre Manoel da Nóbrega, além das 13 praças do Rodoanel.

As quatro praças da rodovia Ayrton Senna – Itaquaquecetuba, Guararema, São José dos Campos e Caçapava – já aderiram. A cobrança por aproximação acontece também na Castelo Branco (praças de Osasco, Barueri, Itapevi, Itu, Quadra, Itatinga e Iaras), Raposo Tavares (São Roque, Alumínio, Araçoiaba da Serra e Alambari) e no pedágio da Castelinho, em Sorocaba. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes operam as praças de Perus, Valinhos, Nova Odessa, Limeira, Caieiras, Campo Limpo, Itupeva, Sumaré e Limeira.

Em pontos mais distantes da capital, já aceitam pagamento por aproximação as praças de Avaré (rodovia João Mellão), Itararé e Buri (Francisco Alves Negrão) e Gramadão (Francisco da Silva Pontes) e Buri, além das duas praças de Morro do Alto (Tatuí e Itapetininga).

Outras 20 praças do interior aceitam pagamento por aproximação, mas apenas com cartão de débito. A lista inclui os pedágios de Leme, Pirassununga, Santa Rita do Passa Quatro e São Simão na Anhanguera; Santa Cruz das Palmeira e Descalvado na Vicente Botta, e Araras e Rio Claro na Irineu Penteado. As praças de Guatapará, Boa Esperança do Sul, Jaú, Botucatu, Itaí e Coronel Macedo, na rodovia Antônio Machado Sant’Anna, e de Batatais e Restinga, na Cândido Portinari, também aceitam o débito.