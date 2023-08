Perfis nas redes sociais atribuídos a policiais celebram mortes no Guarujá

Um perfil atribuído a um ex-policial militar e outro supostamente de um policial militar em atividade com mais de 140 mil e 29 mil seguidores no Instagram, respectivamente, fizeram postagens comemorando a morte de baleados pela Polícia Militar de São Paulo na operação que ocorreu no Guarujá, na Baixada Santista, que deixou dez mortos, de acordo com o governo estadual.

Nos stories, um ex-soldado que se apresenta como Paulo Mandalho compartilhou vídeos com uma música que diz “hoje as pessoas vão matar. Hoje as pessoas vão morrer”. Ao passo em que o boletim de mortos era atualizado, o perfil atribuído ao ex-soldado fazia novas postagens, comemorando e utilizando músicas como “Brilha Brilha Estrelinha” ao fundo.

Ex-policial militar Paulo Madalhano diz que "hoje as pessoas vão morrer" em postagem no Instagram. Foto: Reprodução/ Instagram: @soldadomadalhano

“Rota está igual Tele Sena. Com resultados de hora em hora”, disse Mandalho em uma das postagens. Após ter suas atitudes na rede social divulgadas pela Ponte Jornalismo, ele disse “obrigado por me citarem na matéria” e comemorou em seguida os números de engajamento e novos seguidores. O Estadão não conseguiu contato com Mandalho.

Ex-policial militar Paulo Madalhano comemora mortes na operação policial no Guarujá neste fim de semana. Foto: Reprodução/ Instagram: @soldadomadalhano

Já o perfil atribuído ao soldado Diogo Raniere escreveu que “hoje as pessoas vão matar” em uma publicação nos stories, de acordo com prints e vídeos que circulam nas redes sociais. Depois, compartilhou uma imagem que diz: “Não façam movimentos bruscos, boinas pretas na área”, junto a uma atualização sobre o número de mortos contabilizados pela polícia.

A cada atualização sobre número de mortos, o soldado também fez uma nova postagem comemorando. “Estamos na expectativa do décimo. Estamos só esperando. Quando chegar a informação, eu já mando para vocês aqui”, disse Raniere, conforme mostra um dos vídeos.

Nesta segunda-feira, 31, apenas uma postagem falando sobre os mortos na operação continuava ativa no perfil de Raniere. Trata-se de um vídeo em que policiais aparecem fazendo buscas em uma comunidade do Guarujá. “A caçada não para!”, escreveu o soldado, junto a oito emojis de caixão. Consultado pela reportagem por meio do Whatsapp, o soldado Raniere afirmou que não quer se pronunciar sobre o caso.

Procurada, a Meta, empresa responsável pelo Instagram, não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Soldado Raniere faz postagem sobre operação policial no Guarujá e utiliza emojis para contabilizar mortos. Foto: Reprodução/ Instagram: @soldadoraniere

Questionada pelo Estadão, a Secretaria de Segurança Pública não esclareceu se investiga a autoria do conteúdo. A pasta afirmou que “que todas as mortes resultantes de ações policiais estão sendo rigorosamente investigadas pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos e pela Polícia Militar por meio de Inquérito Policial Militar (IPM)”.

Ainda de acordo com a pasta, neste ano cinco policiais da reserva e um em serviço morreram na Baixada Santista. “A fim de manter a segurança na cidade do Guarujá, a polícia irá prosseguir com a Operação Escudo por, pelo menos, 30 dias, com reforço policial na região.”

O Ministério Público de São Paulo não afirmou se investiga especificamente as declarações de policiais nas redes sociais, mas disse que está investigando se “as forças de segurança cometeram delitos na resposta à morte do policial”.

“O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, designou, nesta segunda-feira, 31, três promotores de Justiça da Baixada Santista para, ao lado do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública (GAESP), instaurar procedimentos com o objetivo de analisar as ações da Polícia Militar durante a Operação Escudo, deflagrada após o soldado Patrick Bastos Reis em uma comunidade do Guarujá”, diz a nota do MP.

Entenda o caso

A operação da Polícia Militar foi desencadeada após a morte de um soldado das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), Patrick Bastos Reis, de 30 anos, na quinta-feira, 27. Questionado sobre denúncias da população local, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que “não houve excesso”. “Houve atuação profissional que resultou em prisões e vamos continuar com as operações.”

A gestão estadual disse ainda que dez pessoas foram presas, incluindo o homem suspeito de atirar contra o soldado que morreu. Tarcísio disse que os casos que resultaram em mortes serão investigados pela Polícia Civil. “Cada ocorrência é investigada, não há ocorrência que não seja investigada. Todas vão ser investigadas.” O governador pontuou que “a polícia quer evitar o confronto de toda forma”.

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, justificou as mortes dizendo que a violência parte dos criminosos e a polícia supostamente reage de maneira proporcional a ela. De acordo com ele, serão investigadas as imagens das câmeras das fardas dos PMs que participaram da operação para averiguar se houve excessos, mas a Secretaria entende que as denúncias de tortura e excesso de força policial não passam de “narrativas”.

“Não chegou oficialmente nenhuma informação ou indício sobre caso de tortura”, afirmou. Segundo Derrite, o vídeo gravado pelo suspeito de ter disparado contra Reis antes de se entregar a polícia, dizendo que faria isso para “acabar com a matança” foi uma instrução de seu advogado para “reforçar as narrativas”. / COLABORARAM MARCO ANTÔNIO CARVALHO E FABIO GRELLET