Polícia investiga morte de homem encontrado desacordado no Centro de Tradições Nordestinas

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um homem de 32 anos que foi encontrado desacordado dentro do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), no bairro do Limão, na zona norte da capital, na tarde de quarta-feira, 24.

PUBLICIDADE Segundo a Secretaria da Segurança Pública, uma representante do estabelecimento informou na delegacia que o rapaz foi encontrado, por volta das 14h, desacordado e preso à estrutura metálica de um palco que estava sendo montado para um evento. Funcionários do CTN acionaram o socorro, e o homem chegou a ser levado pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital do Mandaqui, também na zona norte, mas não resistiu e morreu. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

Homem chegou a ser levado ao Hospital do Mandaqui, mas não resistiu Foto: Reprodução

O caso foi registrado no 40.º DP (Vila Santa Maria) como morte suspeita (acidental), e foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico-Legal. A principais hipóteses da polícia são de que ele tenha sido vítima de uma descarga elétrica ou de um mal súbito.

A reportagem tenta contato com o Centro de Tradições Nordestinas para que se pronuncie sobre o episódio.