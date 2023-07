Policiais da Rota são baleados e um morre no Guarujá; PM mata suspeito

Dois policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar, foram baleados quando faziam patrulhamento, na noite desta quinta-feira, 27, na Vila Zida, no Guarujá, no litoral do Estado de São Paulo.

O soldado Patrick Bastos Reis, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu quando recebia atendimento. O cabo Fabiano Oliveira Marin Alfaya foi internado e continuava em observação nesta sexta-feira, 28.

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira, 28, dois suspeitos. Um terceiro suspeito foi morto em confronto com a Rota. Os policiais alegaram que houve resistência armada e o suspeito recebeu vários tiros. Outras pessoas com possível envolvimento no ataque foram identificadas e eram procuradas no início da noite.

A Operação Escudo, realizada pela Polícia Militar, mobilizava um grande contingente de policiais. Acessos a bairros foram bloqueados.

O secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, foi de São Paulo ao Guarujá para acompanhar a operação. Ele confirmou que foram identificados quatro envolvidos. “Três já estão qualificados, inclusive o que atirou. Dois deles estão presos. Em um outro ponto do Guarujá, houve confronto com a Rota e um criminoso morreu. Não vamos descansar enquanto não prendermos todos”, disse.

Os policiais faziam parte de um reforço enviado para o litoral para combater a criminalidade na região, com foco no tráfico de drogas e roubos de cargas. Guarujá viveu uma onda de violência, com roubos, arrastões e assassinatos, nos primeiros meses deste ano.

De acordo com a PM, os policiais estavam próximos do túnel da Vila Zilda, no Guarujá, por volta das 22 horas quando foram alvos de tiros. O local é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Reis foi atingido na região do tórax e foi levado para o Pronto Atendimento da Rodoviária (PAM), mas não resistiu. Alfaya foi baleado na mão esquerda e, depois de receber o primeiro atendimento, foi levado para um hospital da região.

a Polícia Militar do Estado de São Paulo manifestou “luto” pelo falecimento do soldado Reis, pertencente ao 1º Batalhão da Polícia de Choque – Rota Foto: PM-SP

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) lamentou a morte do policial e disse que a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

O soldado morto morava em São Paulo e praticava jiu-jitsu. O PM era o atual campeão do circuito paulista na modalidade faixa azul, categoria master médio.

A academia onde ele treinava o esporte fez uma publicação lamentando a morte do “nosso aluno e grande amigo”. Em sua página no Facebook, a Rota homenageou o policial.

Também em nota, a Polícia Militar do Estado de São Paulo manifestou “luto” pelo falecimento do soldado Reis, pertencente ao 1.º Batalhão da Polícia de Choque – Rota, durante “sua nobre missão de proteger a sociedade”. A nota informa que ele ingressou na PM em dezembro de 2017 e exerceu suas funções “com grande dedicação e zelo com o que lhe era confiado, sendo um profissional dedicado, amigo e exemplar”.