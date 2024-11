PMs apostam racha, aceleram viatura e batem em veículos estacionados; veja vídeo

A câmera corporal de um policial militar gravou o momento em que agentes da Polícia Militar de São Paulo disputam um racha, durante momento de serviço, na Rua da Independência, no bairro do Cambuci na zona sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada às 4h33 do dia 13 julho deste ano, mas o vídeo viralizou somente agora. A identidade dos agentes não foi divulgada, desta forma a defesa deles não foi localizada.

PMs apostam racha, aceleram e batem em veículos estacionados Foto: Reprodução/Polícia Militar de São Paulo

PUBLICIDADE No vídeo, a viatura para ao lado de outra. Um dos policiais pergunta: “apostar um racha?”, e, em seguida, sai em alta velocidade. O outro policial diz na sequência: “achou que ele estava acelerando junto? E o outro responde apenas com um “tá”. Ambos começam a dar risada. Ao fundo, é possível ouvir o som de sirenes e a outra viatura passando ao lado. De repente, instantes depois, o motorista perde o controle e bate em um carro e um caminhão pequeno que estavam estacionados na rua. A frente da viatura aparece totalmente destruída. Neste momento, os dois agentes descem do carro desesperados. “Poxa irmão, o que é que eu fiz”, disse. Um deles ligar para o superior pedindo apoio no local. “Sofri um acidente”, prosseguiu. É solicitado na ligação que o agente envie uma foto da batida. “Como é que explica isso?”, completa ele. Posteriormente, uma viatura da Polícia Militar chega ao local da ocorrência.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de SP esclarece que a conduta dos policiais foi apurada por meio de Inquérito Policial Militar, já concluído e remetido à Justiça Militar.

“Como resultado, quatro agentes foram acusados com base no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, diz o texto da SSP.

Na foto, imagem dos veículos atingidos por viatura. Foto: Reprodução/Polícia Militar de São Paulo

“Eles foram afastados do serviço operacional e respondem a processos administrativos que podem levar às suas respectivas exonerações. Na esfera civil, eles respondem a um processo indenizatório devido aos prejuízos causados a terceiros e ao patrimônio público.”

A pasta, porém, não esclarece quem são os outros dois policiais envolvidos. No vídeo, apenas aparecem dois agentes da viatura envolvida no acidente, mas a nota divulgada cita que a acusação envolve quatro policiais. O espaço permanece aberto para manifestação.